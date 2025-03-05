Жили в пещерах лучше, чем во всей округе — в Великобритании туристам показывают дома троглодитов

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Стаффордшире сохранились уникальные пещеры, которые служили домом для древних жителей Великобритании.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

В реальности жилье оказалось более комфортабельным, чем можно было бы ожидать. В скалах из мягкого песчаника, датируемых XVI веком, жили троглодиты.

Национальный фонд, охраняющий эту территорию, утверждает, что первое зарегистрированное поселение в этих пещерах произошло в 1777 году, когда некий Джозеф Хили укрылся от шторма и обнаружил "чистую и порядочную семью". Он описал каменные дома как теплые зимой и прохладные летом. По переписи населения 1861 года, в скалах проживало 11 семей. Уровень жизни в этих жилищах был значительно выше, чем в близлежащих деревнях.

К началу XX века община уже привлекала туристов, предлагая им чай. Большинство семей покинуло эти места к 1930-м годам, а к 1960-м годам уехали последние жители, и уникальные дома в скалах пришли в упадок.

В 1980-х годах был создан специальный комитет для восстановления пещерных жилищ, и первый дом был восстановлен к 1993 году. С 2010 года продолжается восстановление других объектов недвижимости.

Пещерные дома стали привлекательным местом для экскурсий: посетителям это удовольствие обойдется в 15 фунтов стерлингов (около 1712 руб.), пишет stokesentinel.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



