Место, где Манхэттен становится тише: остров, который вас удивит

Если шумные улицы Манхэттена уже начали утомлять, а толпы туристов мешают насладиться атмосферой города, у нас есть решение. Всего за несколько минут можно оказаться в совершенно другом месте — на острове Рузвельта, куда ведёт уникальный трамвай, парящий над мостом Куинсборо.
Поездка на трамвае — это не просто способ передвижения, а целая мини-экскурсия. Кабина поднимается над городом, открывая панорамный вид на Манхэттен и Ист-Ривер.
В отличие от такси или аренды авто, этот вариант гораздо доступнее: поездка обойдётся меньше чем в 3 доллара, ведь оплата производится по тарифу MTA.
Трамвай отправляется каждые 10–20 минут, а сама поездка занимает всего несколько минут. Работает он с 6:00 утра до 2:00 ночи в будни и до 3:30 утра в выходные. Кстати, если путешествуете с питомцем, он тоже может отправиться в поездку — главное, чтобы был в переноске.
На острове, длина которого всего 3,2 км, можно найти немало интересных мест:
После прогулки можно заглянуть в бар Granny Annie’s, где подают вкусные чизбургеры, кесадильи и рыбу с картошкой фри.
А если хочется чего-то особенного, отправляйтесь в Panorama Room — лаунж на крыше с панорамным видом на ночной Нью-Йорк.
И пусть поездка сюда займёт всего несколько минут, впечатления останутся надолго.
Манхэ́ттен (англ. Manhattan) — историческое ядро города Нью-Йорка и одно из пяти его боро. Кроме острова Манхэттен, боро включает в себя несколько небольших островов Название происходит от слова манна-хата, что на одном из алгонкинских языков означает "холмистый остров" или "малый остров".
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