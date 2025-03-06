Место, где Манхэттен становится тише: остров, который вас удивит

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если шумные улицы Манхэттена уже начали утомлять, а толпы туристов мешают насладиться атмосферой города, у нас есть решение. Всего за несколько минут можно оказаться в совершенно другом месте — на острове Рузвельта, куда ведёт уникальный трамвай, парящий над мостом Куинсборо.

Фото: commons.wikimedia.org by reynermedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нью-Йорк

Зачем стоит прокатиться на трамвае на остров Рузвельта

Поездка на трамвае — это не просто способ передвижения, а целая мини-экскурсия. Кабина поднимается над городом, открывая панорамный вид на Манхэттен и Ист-Ривер.

В отличие от такси или аренды авто, этот вариант гораздо доступнее: поездка обойдётся меньше чем в 3 доллара, ведь оплата производится по тарифу MTA.

Трамвай отправляется каждые 10–20 минут, а сама поездка занимает всего несколько минут. Работает он с 6:00 утра до 2:00 ночи в будни и до 3:30 утра в выходные. Кстати, если путешествуете с питомцем, он тоже может отправиться в поездку — главное, чтобы был в переноске.

Чем заняться на острове Рузвельта

На острове, длина которого всего 3,2 км, можно найти немало интересных мест:

Парк «Четыре свободы» — живописная территория, посвящённая Франклину Д. Рузвельту .

. Развалины больницы для больных оспой — мрачноватая, но исторически значимая достопримечательность.

Маяк острова Рузвельта — идеальное место для фотографий.

Корнеллский технологический институт — современный университетский кампус.

Магазины и кафе на Мейн-стрит — отличный вариант для неспешной прогулки.

После прогулки можно заглянуть в бар Granny Annie’s, где подают вкусные чизбургеры, кесадильи и рыбу с картошкой фри.

А если хочется чего-то особенного, отправляйтесь в Panorama Room — лаунж на крыше с панорамным видом на ночной Нью-Йорк.

И пусть поездка сюда займёт всего несколько минут, впечатления останутся надолго.

Уточнения

Манхэ́ттен (англ. Manhattan) — историческое ядро города Нью-Йорка и одно из пяти его боро. Кроме острова Манхэттен, боро включает в себя несколько небольших островов Название происходит от слова манна-хата, что на одном из алгонкинских языков означает "холмистый остров" или "малый остров".

