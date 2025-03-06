Неудачный отдых в Таиланде: страховка спасла туриста от огромных расходов

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для одного из российских туристов поездка в Таиланд обернулась настоящим испытанием. Обычный отдых у бассейна неожиданно закончился серьёзной травмой — мужчина поскользнулся и сломал бедренную кость. Вместо пляжа и экскурсий ему пришлось провести отпуск в больничной палате.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек держится за стопы

После осмотра врача туриста экстренно госпитализировали. В клинике поставили диагноз перелом левой бедренной кости, который требовал операции ORIF (открытое восстановление с внутренней фиксацией с помощью штифта). Лечение оказалось очень дорогим — сумма медицинских расходов составила 1,7 млн рублей.

К счастью, мужчина заранее оформил расширенную страховку, и этот случай был признан страховым событием. Как рассказала изданию TourDom.ru директор филиала компании "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" Юлия Алчеева, все расходы покрыла страховая компания.

Этот случай ещё раз подтверждает: туристическая страховка — не просто формальность, а реальная защита от внезапных проблем. Лечение за границей стоит дорого, и даже простая травма может обернуться многомиллионными затратами. Поэтому при планировании поездки важно внимательно выбирать страховой полис и проверять, какие риски он покрывает.

Уточнения

Бе́дренная кость (лат. femur, os femoris) — самая большая трубчатая кость в теле человека.

