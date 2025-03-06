Золотые пески и лазурные воды: здесь можно почувствовать себя Робинзоном

3:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд давно покорил сердца путешественников своими роскошными пляжами и дикой природой. Но если вы мечтаете о более уединённом отдыхе без туристической суеты, вам стоит обратить внимание на уникальный дайвинг-курорт Nangyuan Island, расположенный в Сиамском заливе.

Фото: flickr.com by Марк Фишер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лодка у пляжа Пхра Нанг в Краби, Таиланд

Остров мечты: что вас ждёт на Ко-Нанг-Юань

Ко-Нанг-Юань — это не один, а три острова, соединённые ослепительно белыми песчаными отмелями. Они находятся всего в нескольких минутах на лодке от острова Тао, который уже давно завоевал репутацию одного из лучших островов Юго-Восточной Азии.

Днём сюда съезжаются туристы, чтобы позагорать на знаменитой отмели или исследовать коралловые рифы, но если остановиться на самом острове, то по утрам и вечерам можно наслаждаться природой без суеты.

Кроме пляжей здесь есть смотровая площадка с панорамным видом и зиплайн, позволяющий пролететь над лазурными водами между островами.

Курорт предлагает бунгало, уютно вписанные в зелёный ландшафт острова. Можно выбрать как скромный, но комфортный номер, так и просторную виллу с собственным бассейном. Подняться к ним не всегда легко, но потрясающий вид на море того стоит.

В ресторане курорта можно перекусить, хотя цены немного выше среднего. Однако главная прелесть этого места — не гастрономия, а возможность круглосуточно наслаждаться уникальной природой острова.

Подводный мир Ко-Нанг-Юань

С 9:30 до 17:00, когда пляж заполняют туристы, лучшее, что можно сделать, — это погрузиться под воду. Вокруг острова простираются мелководные рифы, где живут яркие рыбы-попугаи, актинии и другие морские обитатели.

Дайверы чаще всего выбирают две локации: рифы "Близнецы", где три вершины образуют завораживающий подводный ландшафт, и "Японские сады" с невероятным разнообразием кораллов.

А для тех, кто ищет экстрим, здесь есть зиплайн, позволяющий прокатиться между островами на головокружительной высоте.

Как добраться до курорта

Путь к острову требует небольшой подготовки, но награда того стоит. Сначала нужно долететь до международного аэропорта Самуи (USM), затем сесть на паром до острова Тао (время в пути — около 1,5 часов), а оттуда за 10-15 минут на лодке доплыть до Ко-Нанг-Юань.

Стоимость проживания в стандартном номере начинается от 180 долларов за ночь, а аренда роскошной виллы с бассейном обойдётся примерно в 750 долларов.

Что ещё посмотреть в округе?

Хотя многие туристы приезжают на Ко-Нанг-Юань лишь на день, стоит сделать наоборот: остаться на острове и отправиться в дневную поездку на остров Тао.

Здесь множество пляжей — от оживлённого Сайри с барами и ресторанчиками до уединённого залива Дженсом, где можно расслабиться в тишине.

Любителям гастрономии стоит заглянуть в 995 Roasted Duck, где готовят отменную утку, или в La Pizzeria da Claudio, где можно попробовать настоящую итальянскую пиццу.

А если захочется ярких впечатлений перед возвращением в свой уединённый рай, бар Fishbowl предложит коктейли и танцы под живую музыку.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

