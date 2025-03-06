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20 рейсов в неделю: авиасообщение между Владивостоком и Пекином расширяется

1:09
Туризм

С 31 марта авиакомпания Air China начнёт выполнять три рейса в неделю по маршруту Владивосток — Пекин. Время в пути составит 2 часа 40 минут, сообщает издание vostokmedia.com.

Air China Boeing 747
Фото: Wikimedia Commons by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Air China Boeing 747

Удобные стыковки

Air China обладает одной из самых разветвлённых маршрутных сетей в мире. Это значит, что пассажирам будет проще добираться не только в разные города Китая, но и по всему миру через столичный аэропорт Пекина.

Какие авиакомпании уже летают во Владивосток?

На этом направлении уже работают российские перевозчики "Аврора", "Россия" и S7 Airlines, а также китайские China United Airlines и Hainan Airlines.

Рост числа рейсов

С появлением Air China число перелетов между Владивостоком и Пекином превысит 20 рейсов в неделю. Это не только упростит поездки для жителей обоих государств, но и привлечёт новых туристов из Китая в Приморский край, который остаётся популярным направлением среди путешественников. 

 

Уточнения

Air China Ltd (SEHK: 0753, SSE: 601111, LSE: AIRC) — государственная авиакомпания Китая со штаб-квартирой в Пекине. Второй после China Southern Airlines китайский авиаперевозчик по размеру воздушного флота.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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