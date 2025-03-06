Как добраться в Израиль после отмены рейсов El Al: раскрываем подробности

Израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о продлении приостановки полетов из Тель-Авива в Москву до 30 апреля 2025 года. Изначально компания планировала возобновить рейсы в марте, но теперь запрет продлится еще на несколько месяцев.
Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут оформить вынужденный возврат билетов через систему GDS или получить ваучер на сайте El Al.
Решение о временном прекращении полетов было принято в декабре 2023 года, после авиакатастрофы с бортом AZAL. Несмотря на надежды на возобновление авиасообщения, билетов на рейсы El Al в Москву в системе бронирования на весну и лето 2024 года нет.
В Москве состоялась встреча представителей Росавиации и израильского посольства, где обсуждались возможные пути восстановления авиасообщения. Однако никаких конкретных решений пока не принято.
Прямые рейсы из России в Израиль по-прежнему доступны, но с ограниченным выбором:
Пока ситуация остается неопределенной, пассажирам стоит заранее планировать поездки и учитывать возможные изменения.
«Эль Аль» — крупнейшая авиакомпания Израиля, национальный авиаперевозчик. Штаб-квартира расположена в Тель-Авиве.
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