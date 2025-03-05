На Роза Хутор встречают Весну

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В честь 8 марта на курорте организуют любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор 8 марта на курорте Роза Хутор

Праздничные состязания пройдут на трассе "Ювента". Для участия в них необходимо пройти регистрацию, которая откроется в 11:00 в стартовой зоне, и получить манишку с номером.

— Во время соревнований участницам предстоит проехать на лыжах или сноуборде по легкой "зеленой" трассе, которая покорится всем. Время спуска будет зафиксировано и занесено в диплом. Проигравших не будет, после заезда каждая участница получит медаль и взойдет на первую ступень пьедестала для фото. Таким образом все любительницы активного отдыха в горах станут в этот весенний день настоящими чемпионками — рассказывают организаторы соревнований.

Во время состязаний участниц ждет также беспроигрышная лотерея по стартовым номерам. Среди призов — ски-пассы, подарочные сертификаты в спа и рестораны курорта, многое другое. Выйти на старт смогут не только представительницы прекрасного пола, но и их спутники, желающие проверить свои силы. Завершатся соревнования в 14:45.

В праздничную программу "Роза Хутор" также включены тематические экскурсии в этнопарке "Моя Россия". В течение двух дней 8 и 9 марта, в 12:00 и 15:00 гостей ждет прогулка "Женские праздники народов России: традиции, обряды и современность", в 13:00 и в 16:00 — "От княгинь до ученых: великие женщины России". Побывать на экскурсиях можно бесплатно, по билету в этнопарк.

Завершит праздничный день сольный концерт стэндап-комика Кирилла Мазура, который начнется в Роза Холл в 20:00. Его шоу "Всё против женщин" — это остроумный и эмоциональный мужской взгляд на семейную жизнь, родительство и материнство.