Река Дунай обнажила скалу Инсег: наступил исторический момент

Министерство водных ресурсов Венгрии сообщило, что 8 марта, в субботу река Дунай обнажит скалу Инсег. Ещё ни разу в марте уровень воды в реке не был настолько низким. Об этом пишет издание Hvg.
Эксперты назвали явление историческим. Скала Инсег расположена в Будапеште. Она появляется только в периоды засухи, когда уровень воды очень низкий. Скалу видно даже с моста Свободы. Источник отмечает, что Инсег появляется в течение года крайне редко. Максимальное зарегистрированное число дней — 73. Это было в 2018 году.
По данным с 1876 года, подобное явление ещё ни разу не наблюдалось в марте. Примечательно, что Инсег имеет второе характерное название — "Скала бедности".
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