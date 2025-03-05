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Река Дунай обнажила скалу Инсег: наступил исторический момент

0:56
Туризм

Министерство водных ресурсов Венгрии сообщило, что 8 марта, в субботу река Дунай обнажит скалу Инсег. Ещё ни разу в марте уровень воды в реке не был настолько низким. Об этом пишет издание Hvg.

Блинные скалы в Пунакаики, Новая Зеландия
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Mehlführer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блинные скалы в Пунакаики, Новая Зеландия

Эксперты назвали явление историческим. Скала Инсег расположена в Будапеште. Она появляется только в периоды засухи, когда уровень воды очень низкий. Скалу видно даже с моста Свободы. Источник отмечает, что Инсег появляется в течение года крайне редко. Максимальное зарегистрированное число дней — 73. Это было в 2018 году.

По данным с 1876 года, подобное явление ещё ни разу не наблюдалось в марте. Примечательно, что Инсег имеет второе характерное название — "Скала бедности".

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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