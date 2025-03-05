Река Дунай обнажила скалу Инсег: наступил исторический момент

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство водных ресурсов Венгрии сообщило, что 8 марта, в субботу река Дунай обнажит скалу Инсег. Ещё ни разу в марте уровень воды в реке не был настолько низким. Об этом пишет издание Hvg.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Mehlführer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блинные скалы в Пунакаики, Новая Зеландия

Эксперты назвали явление историческим. Скала Инсег расположена в Будапеште. Она появляется только в периоды засухи, когда уровень воды очень низкий. Скалу видно даже с моста Свободы. Источник отмечает, что Инсег появляется в течение года крайне редко. Максимальное зарегистрированное число дней — 73. Это было в 2018 году.

По данным с 1876 года, подобное явление ещё ни разу не наблюдалось в марте. Примечательно, что Инсег имеет второе характерное название — "Скала бедности".