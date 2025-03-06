Затерянный уголок Италии, который выглядит, как декорация к фильму — здесь оживает история

Это место переносит в другую эпоху, создавая атмосферу путешествия во времени. Здесь древняя история переплетается с архитектурными открытиями, а каждый уголок наполнен вдохновением и искусством.

Фото: Wikimedia Commons by Be.merk.wurdig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вилла Висконти-Веноста

Одним из главных символов этого места является замок Гауди Грозио, созданный бывшим железнодорожником Никола ди Чезаре. Вдохновленный плавными линиями Антони Гауди, он построил монументальную композицию с запутанными лестницами, скрытыми пещерами и величественными арками.

Но это не единственное архитектурное чудо, которое можно здесь увидеть:

Мост Дьявола — готическое сооружение, окутанное легендами. Парк наскальных рисунков Грозио — место с древними петроглифами, рассказывающими о жизни предков. Церковь Святого Георгия — романская архитектура, наполненная историей. Церковь Святого Иосифа — знаменитая своей красивой колокольней. Вилла Висконти Веноста — старинная усадьба с уникальными помещениями и библиотекой.

Путешествие по этому месту было бы неполным без знакомства с местной кухней.

Попробуйте:

gli sciatt — жареные сырные шарики, хрустящие снаружи и нежные внутри.

bresaola valtellinese — вяленая говядина с рукколой и пармезаном.

pizzoccheri — сытную пасту с маслом, сыром и овощами.

Этот уголок скрывает в себе магию, где каждый найдёт что-то для себя — будь то искусство, история или гастрономия.

Уточнения

Анто́ни Пла́сид Гилье́м Гауди́-и-Корне́т (также Анто́нио; кат. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet [ənˈtɔni ɣəu̯ˈði i kuɾˈnɛt], исп. Antonio Plácido Guillermo Gaudí y Cornet; 25 июня 1852, Реус, Каталония — 10 июня 1926, Барселона) — испанский архитектор, большинство проектов которого, включая самую масштабную его постройку, храм Святого Семейства, возведено в Барселоне.



«Чёртов мост» или «мост дьявола» (калька от нем. Teufelsbrücke, англ. Devil's Bridge, итал. Ponte del Diavolo и т. п.) — вид древних европейских каменных или блочных арочных мостов, каждый из которых имеет легенду о его сказочном создании при участии дьявола (чёрта) благодаря своему необычному дизайну.

