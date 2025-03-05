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От землетрясений до наших дней: история города, который восстал из руин

Амфитеатр Лаодикеи: Путешествие сквозь века – от античности до наших дней
Туризм

В турецком регионе Денизли завершилась масштабная реставрация амфитеатра древнего города Лаодикия, построенного в III веке до н. э. Проект, стартовавший в 2003 году под руководством профессора Джелала Шимшека из Университета Памуккале, объединил археологов, архитекторов и реставраторов. Уникальное сооружение, вмещавшее 15 тысяч зрителей, восстановлено с применением современных технологий, соответствующих международным стандартам.

амфитеатр
Фото: greekreporter.com by Carole Raddato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
амфитеатр

Исторический контекст

Лаодикея была основана Антиохом II Теосом в 261-253 годах до нашей эры в честь его супруги Лаодики, хотя, вероятно, город возник на месте еще более древнего поселения. Расположенный примерно в 17 километрах к западу от Колосс и в 10 километрах к югу от Иераполя, город находился приблизительно в 160 километрах к востоку от Эфеса, еще одного известного библейского города.

Согласно свидетельствам историка и географа Страбона, Лаодикея располагалась на важном торговом пути и быстро разбогатела благодаря торговле. В 220 году до нашей эры городом правил царь Ахеей, но в 188 году до нашей эры Лаодикея перешла под власть Пергамского царства, а после 133 года до нашей эры оказалась под властью Рима.

Город пережил римское владычество, разрушительное землетрясение 60 года н. э. (после которого жители отказались от помощи империи), а позже стал важным христианским центром. Упоминания о нём встречаются в Библии: Лаодикия входит в список "семи церквей Азии" из Откровения Иоанна Богослова.

Особенности реставрации

Профессор Шимшек подчеркнул, что проект стал одним из самых масштабных в Турции. Команда из 10 учёных, 12 археологов и 4 реставраторов воссоздала структуру амфитеатра, используя данные раскопок и 3D-моделирование. Финансирование обеспечили муниципалитет Денизли и Южно-Эгейское агентство развития.

Архитектурные чудеса

Помимо амфитеатра, в Лаодикии сохранились:

  • Акведук с сифонной системой — инженерное чудо, подававшее воду через долину с помощью двойного трубопровода;
  • Стадион, встроенный в естественный рельеф, с подземными тоннелями для участников состязаний;
  • Руины бань, храмов и булевтерия (здания городского совета), отражающие римскую роскошь.

В 2019 году здесь обнаружили статую императора Траяна, подтвердившую статус города как центра античной культуры.

Уточнения

Лаоди́кея (на Лике) (устар. Лаодикия; др.-греч. Λαοδίκεια πρὸς τοῦ Λύκου) — древнегреческий город в юго-западной Фригии, близ границ Карии и Лидии в Малой Азии. Руины — вблизи турецкого посёлка Эскихисар в 6 км к северо-востоку от Денизли. В 261-253 гг. до н. э. на месте древнего города Диополис царь Антиох II из династии Селевкидов основал новый город, назвав его в честь своей жены Лаодики — Лаодикеей. Процветание города было обусловлено торговлей и расположением на важном торговом пути. В I веке до н. э. территория перешла под контроль Рима.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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