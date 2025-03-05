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15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов

1:13
Туризм

Власти Каталонии приняли решение существенно увеличить размер туристического налога. Наибольшие изменения почувствуют именно туристы, посещающие Барселону, о чем говорится в новом постановлении правительства региона.

Номер в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Номер в отеле

В частности, для отдыхающих, выбирающих пятизвездочные отели, налог вырастет до 7 евро за ночь. Для тех, кто остановится в четырехзвездочных гостиницах, сумма возрастет до 5,7 евро. Если вы планируете арендовать квартиру через Airbnb, вам придется заплатить 4 евро. Гостям круизных судов, останавливающимся в Барселоне, налог составит 6 евро. Даже постояльцы хостелов будут платить по 2 евро.

Но это не все изменения. К туристическому налогу стоит добавить и муниципальный сбор, который на текущий момент составляет 4 евро, а вскоре достигнет 8 евро. Таким образом, общий расход для туристов может составить до 15 евро за ночь. Кроме того, планируется расширить применение этого сбора не только на Барселону, но и на другие города региона.

Уточнения

Катало́ния — автономное сообщество Испании, расположенное на северо-востоке Пиренейского полуострова, между средиземноморским побережьем и Пиренеями. Является частью историко-культурной области княжество Каталония.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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