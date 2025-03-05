Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический поток из России в Южную Корею стремительно возрождается после пандемии. В 2024 году зафиксировано 200 тысяч поездок, как сообщил Ли Кенмин, директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК), на встрече с представителями туристических компаний в Москве.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Он отметил, что ключевыми факторами этого роста стали упрощение процесса получения корейской визы и высокая популярность явления Hallyu, известного как "корейская волна", которая охватывает различные аспекты национальной культуры, включая музыку, кино, сериалы и игры.

За прошедший год Южную Корею посетили 200 тысяч россиян — это на 20% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время такие результаты все еще не удовлетворяют, особенно учитывая потенциальный спрос. До начала пандемии страну ежемесячно посещали около 350 тысяч российских туристов.

Екатерина Лопухина, руководитель отдела маркетинга московского представительства НОТК, подчеркнула, что согласно данным агрегатора "Яндекс.Путешествия", количество запросов по Южной Корее увеличилось на 94% в прошлом году. Интерес к поездкам наблюдается не только в популярные города, такие как Сеул, Пусан и Чеджу, но также и в менее известные места.

Большинство российских туристов стремятся посетить Южную Корею в период цветения сакуры с января по март, для пляжного отдыха — с июня по сентябрь, и восхитительных красных кленов с августа по ноябрь. Зимой также активно горнолыжные курорты. НОТК планирует продвигать Корею как удобное транзитное направление для путешествий в Китай, Японию, Филиппины и даже ОАЭ. Важное внимание будет уделено семейному и гастрономическому туризму, который становится всё более популярным среди российских граждан.

По словам Екатерины Лопухиной, образовательный туризм также быстро развивается. Российские граждане активно интересуются языковыми курсами и возможностями для получения высшего образования в Корее. В прошлом году в страну в рамках образовательного туризма приехало 230 тысяч иностранцев — хотя это пока незначительное число, оно быстро растет, и значительная часть этого потока принадлежит российским туристам.

Кроме того, наблюдается быстрый рост спортивного туризма. Это включает в себя туры с занятиями тхэквондо и велосипедные прогулки, для которых в Корее созданы отличные условия. Также увеличивается количество медицинских туристов.

В 2023 году Корею посетило около 16,37 миллиона иностранных туристов, что на 50% больше, чем в предыдущем году, что указывает на почти полное восстановление зарубежного турпотока после пандемии.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года, — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению.



