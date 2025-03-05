Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт
Аляска станет новым энергетическим центром: Трамп раскрыл детали грандиозного проекта

Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею

3:05
Туризм

Туристический поток из России в Южную Корею стремительно возрождается после пандемии. В 2024 году зафиксировано 200 тысяч поездок, как сообщил Ли Кенмин, директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК), на встрече с представителями туристических компаний в Москве.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Он отметил, что ключевыми факторами этого роста стали упрощение процесса получения корейской визы и высокая популярность явления Hallyu, известного как "корейская волна", которая охватывает различные аспекты национальной культуры, включая музыку, кино, сериалы и игры.

За прошедший год Южную Корею посетили 200 тысяч россиян — это на 20% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время такие результаты все еще не удовлетворяют, особенно учитывая потенциальный спрос. До начала пандемии страну ежемесячно посещали около 350 тысяч российских туристов.

Екатерина Лопухина, руководитель отдела маркетинга московского представительства НОТК, подчеркнула, что согласно данным агрегатора "Яндекс.Путешествия", количество запросов по Южной Корее увеличилось на 94% в прошлом году. Интерес к поездкам наблюдается не только в популярные города, такие как Сеул, Пусан и Чеджу, но также и в менее известные места.

Большинство российских туристов стремятся посетить Южную Корею в период цветения сакуры с января по март, для пляжного отдыха — с июня по сентябрь, и восхитительных красных кленов с августа по ноябрь. Зимой также активно горнолыжные курорты. НОТК планирует продвигать Корею как удобное транзитное направление для путешествий в Китай, Японию, Филиппины и даже ОАЭ. Важное внимание будет уделено семейному и гастрономическому туризму, который становится всё более популярным среди российских граждан.

По словам Екатерины Лопухиной, образовательный туризм также быстро развивается. Российские граждане активно интересуются языковыми курсами и возможностями для получения высшего образования в Корее. В прошлом году в страну в рамках образовательного туризма приехало 230 тысяч иностранцев — хотя это пока незначительное число, оно быстро растет, и значительная часть этого потока принадлежит российским туристам.

Кроме того, наблюдается быстрый рост спортивного туризма. Это включает в себя туры с занятиями тхэквондо и велосипедные прогулки, для которых в Корее созданы отличные условия. Также увеличивается количество медицинских туристов.

В 2023 году Корею посетило около 16,37 миллиона иностранных туристов, что на 50% больше, чем в предыдущем году, что указывает на почти полное восстановление зарубежного турпотока после пандемии.

 

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года, — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве
Российский шоу-бизнес
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве Аудио 
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Садоводство, цветоводство
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер Сводка с фронта: армия РФ двигается на города Харьков и Днепр, Зеленский выдвинул дикие требования Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
Счастлива ли ваша собака? Расшифровываем язык тела питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.