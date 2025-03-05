Какие тайны хранит Полевской — город в часе езды от Екатеринбурга

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Полевской, находящийся всего в одном часу пути от Екатеринбурга, славится Азов-горой, где по легендам обитает бажовская девка Азовка, и богатством древностей, включая клады и идолы иткульской культуры, относящейся к V веку до нашей эры. Здесь также находятся запасы малахита, известного как "зелёное золото". Как это часто бывает на Урале, Полевской появился на карте России благодаря основанию железоделательного завода, который начал свою работу в январе 1739 года.

Фото: unsplash.com by Elena Prokofyeva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вершины горы

Скромный заводской музей, который был организован в 1970 году по инициативе рабочих, превратился в целый музейный комплекс, вокруг которого располагается Северская домна — металлургическая машина XIX века. Местные жители относятся к этому месту с особым теплом и заботой. Так, сказочная ящерка, которая встречает посетителей у входа в музей, всегда наряжена в вязаную шапочку и шарф.

Каждый год музей привлекает более 20 тысяч человек. Комплекс "Северская домна", занимающий свыше 8 тысяч квадратных метров, включает в себя два исторических здания XIX века, открытые экспозиции и изящную Спасо-Преображенскую часовню, полностью изготовленную из металла. Эта часовня является точной копией сооружения XIX века, которую снял на фото Дмитрий Соломирский, последний владелец завода, увлекавшийся фотографией. В здании, где раньше находилась кричная фабрика, построенная в 1842 году, расположена экспозиция, посвященная истории металлургии в Полевском районе, насчитывающей более 2000 лет, а также рассказывающая о прошлом и настоящем завода.