Две ночи в Выборге: во сколько обойдется поездка в один из самых дорогих городов России

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В марте 2024 года живописный город Выборг, расположенный в Ленинградской области, оказался в числе самых дорогих туристических направлений России. Эти сведения были обнародованы в исследовании, проведённом онлайн-сервисом Tvil. ru, специализирующимся на бронировании жилья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

В Выборге средняя цена за одну ночь проживания в отелях составляет 6,7 тысячи рублей, что позволило ему занять достойное шестое место в списке самых затратных мест для отдыха. Кроме того, согласно данным сервиса, туристы, приезжающие в этот город, в среднем остаются здесь на две ночи.

Первое место в рейтинге занял известный горнолыжный курорт Шерегеш, находящийся в Кемеровской области. Средняя стоимость ночи здесь достигает 9,5 тысячи рублей, а продолжительность отдыха составляет порядка пяти ночей.

Помимо этого, в пятёрку наиболее дорогих направлений вошли популярные курорты Красная Поляна в Краснодарском крае и Листвянка на Байкале в Иркутской области, где стоимость ночёвки составляет 8 и 6,8 тысячи рублей соответственно.

Уточнения

Вы́борг — город в России, административный центр Выборгского муниципального района Ленинградской области. Образует Выборгское городское поселение (МО «Город Выборг») как единственный населённый пункт в его составе.



