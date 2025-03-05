В 2025 году в итальянском Приверно вновь состоится фестиваль фалии и брокколети. Праздник пройдёт 30 марта на живописной площади Пьяцца дель Комуне. Об этом пишет издание Viaggiando Italia.
Любители местной гастрономии никогда не пропускают это знаменательное событие для провинции Латина. Здесь можно вкусить традиционные изделия — хлеб Привернате, фалию, в сочетании с вкусной капустой брокколи из долины Амасено и многое другое.
Известно, что фалия является символом этого места. Она представляет собой простой удлинённый хлеб, который готовится из воды, муки, натуральных дрожжей и оливкового масла первого отжима. Этот хлеб считается иконой местной кулинарии. Рецепт передаётся из поколение в поколение.
Также на фестивале в большом почёте брокколи из долины Амасено. Эти овощи идеально сочетаются с фалией. Хлеб всегда подаётся в сочетании с приготовленными брокколи.
Участники фестиваля открывают для себя не только гастрономическое блаженство в эти дни, но и знакомятся с местной культурой, наслаждаются атмосферой этого места в праздник.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.