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В Приверно возвращается фестиваль фалии и брокколети

1:17
Туризм

В 2025 году в итальянском Приверно вновь состоится фестиваль фалии и брокколети. Праздник пройдёт 30 марта на живописной площади Пьяцца дель Комуне. Об этом пишет издание Viaggiando Italia.

Люди едят
Фото: Wikipedia by Sean Aranda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Люди едят

Любители местной гастрономии никогда не пропускают это знаменательное событие для провинции Латина. Здесь можно вкусить традиционные изделия — хлеб Привернате, фалию, в сочетании с вкусной капустой брокколи из долины Амасено и многое другое.

Известно, что фалия является символом этого места. Она представляет собой простой удлинённый хлеб, который готовится из воды, муки, натуральных дрожжей и оливкового масла первого отжима. Этот хлеб считается иконой местной кулинарии. Рецепт передаётся из поколение в поколение.

Также на фестивале в большом почёте брокколи из долины Амасено. Эти овощи идеально сочетаются с фалией. Хлеб всегда подаётся в сочетании с приготовленными брокколи.

Участники фестиваля открывают для себя не только гастрономическое блаженство в эти дни, но и знакомятся с местной культурой, наслаждаются атмосферой этого места в праздник.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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