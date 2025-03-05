В Приверно возвращается фестиваль фалии и брокколети

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году в итальянском Приверно вновь состоится фестиваль фалии и брокколети. Праздник пройдёт 30 марта на живописной площади Пьяцца дель Комуне. Об этом пишет издание Viaggiando Italia.

Фото: Wikipedia by Sean Aranda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Люди едят

Любители местной гастрономии никогда не пропускают это знаменательное событие для провинции Латина. Здесь можно вкусить традиционные изделия — хлеб Привернате, фалию, в сочетании с вкусной капустой брокколи из долины Амасено и многое другое.

Известно, что фалия является символом этого места. Она представляет собой простой удлинённый хлеб, который готовится из воды, муки, натуральных дрожжей и оливкового масла первого отжима. Этот хлеб считается иконой местной кулинарии. Рецепт передаётся из поколение в поколение.

Также на фестивале в большом почёте брокколи из долины Амасено. Эти овощи идеально сочетаются с фалией. Хлеб всегда подаётся в сочетании с приготовленными брокколи.

Участники фестиваля открывают для себя не только гастрономическое блаженство в эти дни, но и знакомятся с местной культурой, наслаждаются атмосферой этого места в праздник.