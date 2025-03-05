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Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов

2:31
Туризм

Летний сезон 2025 года обещает быть непростым для туристического бизнеса Анапы, сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Снижение бронирований на 40-80% по сравнению с прошлым годом уже сейчас оказывает значительное влияние на рынок. Отели и туристические компании вынуждены искать выход из сложившейся ситуации.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

В 2024 году процент аннулированных туров, приобретённых по акциям раннего бронирования и "Чёрная пятница", достиг 20%. Новые бронирования частично компенсируют потери, но в целом спрос остаётся низким. Многие туристы предпочитают занимать выжидательную позицию, ожидая большей ясности по поводу начала сезона.

Экономические последствия для отелей Анапы тяжёлые: ущерб от разлива мазута оценивается от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей. Финансовые потери связаны с возвратами средств за аннулированные туры и недополученной прибылью от ранних бронирований. В условиях кризиса гостиницы вынуждены привлекать кредиты под высокие процентные ставки, чтобы поддерживать операционную деятельность.

Несмотря на трудности, отели Анапы продолжают готовиться к пляжному сезону, не останавливая технологические и организационные процессы. Чтобы выйти хотя бы на минимальный уровень рентабельности, средняя загрузка должна составлять 70-80%.

Одним из ключевых факторов восстановления туристического потока является очистка пляжей после разлива мазута. Власти и волонтёры активно работают в этом направлении — уже очищено 90% территории. Финальная уборка запланирована на конец апреля, что позволит подготовить курорт к приёму отдыхающих.

Снижение потребительской активности частично обусловлено информационным фоном. Чтобы изменить ситуацию, Анапе необходимо активное привлечение СМИ и лидеров общественного мнения для объективного освещения событий. Туристы ждут чётких ответов о сроках открытия сезона, и только прозрачность информации поможет восстановить доверие.

На фоне снижения бронирований в Анапе заметен рост интереса к другим курортным направлениям. Это дополнительный вызов для местного бизнеса, который вынужден конкурировать за внимание отдыхающих.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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