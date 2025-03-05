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Еще можно успеть: цены на туры в Египет на апрель значительно выше мартовских цен

Скоро станет дороже: летний туристический сезон приближается — цены на поездки в Египет растут
1:03
Туризм

Период низкого спроса на туры в Египет завершается в марте, цены на отдых с апреля значительно выше. Из-за низкого спроса на март обсуждается возможность переноса некоторых поездок. Отмена мартовских рейсов, на которые уже продавались билеты, обсуждается некоторыми турагентами. Не всех туристов устраивает перенос туров на апрель, так как они планировали отдых на конкретные даты. Об этом пишет TourDom.

Египет
Фото: Веб-сайт Министерства по делам древностей Египта
Египет

В марте пока еще можно отдохнуть в Египте по значительно более низкой цене чем в апреле. Портал Profi.Travel пишет, что некоторые туроператоры наблюдают значительной рост бронирований туров в Египет на май и на лето.

Известно, что за первое полугодие 2024 года в Египте отдохнуло около 700 тысяч российских туристов. В 2023 году Египет посетило около 1,2 миллиона российских туристов. 

   

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Уточнения

Туризм в Египте играет важную экономическую роль и является одним из основных источников дохода страны.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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