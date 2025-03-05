Еще можно успеть: цены на туры в Египет на апрель значительно выше мартовских цен

Период низкого спроса на туры в Египет завершается в марте, цены на отдых с апреля значительно выше. Из-за низкого спроса на март обсуждается возможность переноса некоторых поездок. Отмена мартовских рейсов, на которые уже продавались билеты, обсуждается некоторыми турагентами. Не всех туристов устраивает перенос туров на апрель, так как они планировали отдых на конкретные даты. Об этом пишет TourDom.
В марте пока еще можно отдохнуть в Египте по значительно более низкой цене чем в апреле. Портал Profi.Travel пишет, что некоторые туроператоры наблюдают значительной рост бронирований туров в Египет на май и на лето.
Известно, что за первое полугодие 2024 года в Египте отдохнуло около 700 тысяч российских туристов. В 2023 году Египет посетило около 1,2 миллиона российских туристов.
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Туризм в Египте играет важную экономическую роль и является одним из основных источников дохода страны.
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