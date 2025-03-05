Потоп в Испании: туристов и местных жителей просят не выходить из домов

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сильнейшие ливни накрыли Канарские острова, Андалусию и Валенсию, превращая улицы городов в бурные реки. Власти призывают местных жителей и туристов оставаться в помещениях, поскольку наводнение несёт угрозу жизни и имуществу.

Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наводнение в Валенсии

Стихия разбушевалась: улицы уходят под воду

Ливни обрушились с такой силой, что потоки воды смывают автомобили, затапливают дома и нарушают движение транспорта. Во многих районах отключено электричество, экстренные службы работают на пределе возможностей.

"Ситуация критическая. Мы просим всех не выходить на улицу без острой необходимости", — заявили представители местных властей.

Как действовать во время наводнения?

Тем, кто оказался в зоне бедствия, важно соблюдать меры предосторожности:

Оставаться в безопасном месте и избегать выхода на улицу.

Не пытаться переходить затопленные дороги — вода может скрывать разрушенные участки.

Держать телефон заряженным и следить за официальными предупреждениями.

При необходимости эвакуации действовать оперативно и следовать указаниям спасателей.

В ближайшие дни ливни могут не ослабеть, поэтому жителям и туристам рекомендуется следить за прогнозами погоды и не покидать свои дома и отели без крайней необходимости.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España ) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

