Лучший пляж мира – и он не на Мальдивах

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Греция — страна, где нужно найти баланс между обязательными к посещению достопримечательностями и поиском скрытых уголков, полных атмосферы уюта и местного колорита. Иногда эти два аспекта пересекаются, и один из таких примеров — пляж Элафонисси на Крите.

Фото: Wikimedia Commons by Gerd A.T. Müller is licensed under GNU Free Documentation License пляж Элафониси, Крит, Греция

Недавно он был признан лучшим пляжем мира, обогнав сотни других пляжей, включая итальянский Кала-Мариолу, который в 2024 году стал лучшим пляжем Европы. В этом же рейтинге пляж Банана в Таиланде и пляж Игл на Арубе заняли второе и третье места соответственно.

Чем впечатляет Элафонисси

Этот пляж славится своим розовым песком, который создаётся мельчайшими частичками раковин фораминиферов. Его оттенок меняется в зависимости от времени суток и прилива.

Также здесь есть просторная лагуна с мелководьем, идеально подходящая для семей с детьми. Лазурная вода, живописные горные пейзажи и уютные тропинки для прогулок делают это место по-настоящему волшебным.

Важно помнить: несмотря на соблазн взять с собой немного розового песка на память, этого делать нельзя. На пляже установлены предупреждающие знаки, ведь вынос песка постепенно уменьшает его количество, особенно при большом наплыве туристов.

Как и когда лучше посетить

Чтобы насладиться красотой Элафонисси без толп, лучше приезжать в межсезонье — в мае, июне, сентябре или октябре. А если планируете поездку летом, отправляйтесь на пляж ранним утром или ближе к вечеру.

Добраться можно на машине из города Ханья, дорога займёт около 90 минут. Для удобства есть парковка, раздевалки и другие удобства. Также курсируют автобусы, но нечасто. Чтобы избежать суеты, можно остановиться в отеле рядом с пляжем и посещать его в разное время суток.

Что посмотреть помимо пляжа

Крит богат не только природными красотами, но и историческими достопримечательностями. Посетите Старый город и порт Ханьи, изучите древние памятники.

А если хочется продолжить пляжный отдых, загляните на Балос и Фалассарну — они не менее живописны.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Административный центр — город Ираклион.

