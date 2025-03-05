Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откройте для себя рецепт сока, который сэкономит ваше время и сэкономит деньги
Ваша собака не тупая – просто вы даёте команды неправильно
Транзит без России: Казахстан и Китай запустили альтернативный маршрут в Европу
Луна скрывает тайну своего рождения — у Земли мог быть двойник
Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома
Дело не только в таланте: психолог раскрыл главный секрет бешеной популярности Юры Борисова
Хруст, стук и тишина — что случится, если ремень ГРМ не заменить вовремя
Устали от однообразия? Откройте для себя 7 новых сочетаний с водолазкой
Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков

Лучший пляж мира – и он не на Мальдивах

2:21
Туризм

Греция — страна, где нужно найти баланс между обязательными к посещению достопримечательностями и поиском скрытых уголков, полных атмосферы уюта и местного колорита. Иногда эти два аспекта пересекаются, и один из таких примеров — пляж Элафонисси на Крите.

пляж Элафониси, Крит, Греция
Фото: Wikimedia Commons by Gerd A.T. Müller is licensed under GNU Free Documentation License
пляж Элафониси, Крит, Греция

Недавно он был признан лучшим пляжем мира, обогнав сотни других пляжей, включая итальянский Кала-Мариолу, который в 2024 году стал лучшим пляжем Европы. В этом же рейтинге пляж Банана в Таиланде и пляж Игл на Арубе заняли второе и третье места соответственно.

Чем впечатляет Элафонисси

Этот пляж славится своим розовым песком, который создаётся мельчайшими частичками раковин фораминиферов. Его оттенок меняется в зависимости от времени суток и прилива.

Также здесь есть просторная лагуна с мелководьем, идеально подходящая для семей с детьми. Лазурная вода, живописные горные пейзажи и уютные тропинки для прогулок делают это место по-настоящему волшебным.

Важно помнить: несмотря на соблазн взять с собой немного розового песка на память, этого делать нельзя. На пляже установлены предупреждающие знаки, ведь вынос песка постепенно уменьшает его количество, особенно при большом наплыве туристов.

Как и когда лучше посетить

Чтобы насладиться красотой Элафонисси без толп, лучше приезжать в межсезонье — в мае, июне, сентябре или октябре. А если планируете поездку летом, отправляйтесь на пляж ранним утром или ближе к вечеру.

Добраться можно на машине из города Ханья, дорога займёт около 90 минут. Для удобства есть парковка, раздевалки и другие удобства. Также курсируют автобусы, но нечасто. Чтобы избежать суеты, можно остановиться в отеле рядом с пляжем и посещать его в разное время суток.

Что посмотреть помимо пляжа

Крит богат не только природными красотами, но и историческими достопримечательностями. Посетите Старый город и порт Ханьи, изучите древние памятники.

А если хочется продолжить пляжный отдых, загляните на Балос и Фалассарну — они не менее живописны.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Административный центр — город Ираклион. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
Наука и техника
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье Аудио 
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Остановка военной помощи Украине. Стоит ли верить словам США Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Остановка военной помощи Украине. Стоит ли верить словам США
Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома
Дело не только в таланте: психолог раскрыл главный секрет бешеной популярности Юры Борисова
Хруст, стук и тишина — что случится, если ремень ГРМ не заменить вовремя
Устали от однообразия? Откройте для себя 7 новых сочетаний с водолазкой
Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков
Хаби Алонсо не спит спокойно: главная звезда Байера может уйти в Баварию уже этим летом
Какой свет выбрать для дома? Ошибки, которые допускают почти все
Просто, быстро и очень вкусно — макароны по-флотски с пикантным томатным соусом
Франция неожиданно обошла Китай в ядерной гонке: новый рекорд перевернул всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.