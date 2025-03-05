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Бортпроводники ненавидят, когда пассажиры делают это в самолётах

2:06
Туризм

Лететь в самолёте — это одно, а пользоваться его туалетом — совсем другое. Тесное пространство, сомнительная чистота и постоянная очередь заставляют многих терпеть до приземления. Но иногда выбора просто нет.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Почему стюардессы избегают самолётных туалетов?

Работа бортпроводника — это долгие смены, частые рейсы и минимум личного времени. Иногда экипаж проводит на борту до 18 часов подряд, не имея возможности покинуть самолёт между рейсами.

Поэтому навык "терпеть до последнего" становится вторым по важности после умения сохранять улыбку в любой ситуации.

Но за годы работы стюардессы усваивают одно правило: если в туалет нужно, лучше не откладывать. Потому что, как бы ни хотелось его избежать, бывают ситуации, когда приходится туда идти — причём не только по личным причинам, но и ради безопасности пассажиров.

Можно ли открыть туалет снаружи? 

Вопреки распространённому мнению, запертая дверь в туалет самолёта — не гарантия уединения. Бортпроводники могут открыть её снаружи, и на это есть веские причины.

Чаще всего дверь приходится вскрывать, когда пассажир теряет сознание или перестаёт отвечать на стук. Бывает, дети запираются и не могут выбраться. А если срабатывает детектор дыма — экипаж без раздумий проверит, что происходит внутри.

Стоит отметить, что никто не станет тревожить вас просто так. Открытие двери возможно только в случае крайней необходимости, и оно всегда связано с безопасностью — вашей и всех, кто находится на борту.

Босиком в туалет? Только не это!

Если вы решите посетить уборную без обуви, будьте готовы к неприятному открытию: жидкость на полу — это, скорее всего, не вода. Бортпроводники каждый раз содрогаются, видя пассажиров, заходящих туда босиком.

Гигиена в таких условиях оставляет желать лучшего, поэтому обувь — обязательный элемент защиты.

 

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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