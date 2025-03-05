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Как справиться с тревогой перед полётом: проверенные способы

1:20
Туризм

Страх перед полётами — распространённая проблема, особенно после новостей о крушениях и других инцидентах в авиации. Люди испытывают тревогу по разным причинам: кто-то боится замкнутого пространства, кто-то — потери контроля, а кто-то переживает из-за возможных сбоев в аэропорту.

Перелет на самолете
Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перелет на самолете

Страдающая клаустрофобией пассажирка использует лавандовое масло, каннабидиол (КБД) и дыхательные упражнения.

Другая, которую беспокоит мысль о возможной катастрофе или захвате самолёта, принимает ксанакс и практикует пранаяму.

Кое-кто переживает не столько из-за полёта, сколько из-за хаоса в аэропортах и организационных сложностей. В длительных поездках тоже можно прибегнуть к ксанаксу.

Как преодолеть страх перед полётом?

  • Использовать методику 5-4-3-2-1, которая помогает отвлечься от страхов.
  • Прибывать в аэропорт заранее, чтобы избежать спешки и лишнего стресса.
  • Помнить, что самолёты — один из самых безопасных видов транспорта.
  • Доверять пилотам: они полностью контролируют ситуацию.

Пилот и терапевт на условиях анонимности объяснил, что страх перед полётами связан прежде всего с эмоциональной безопасностью, а не с реальной угрозой.

Уточнения

Клаустрофо́бия (от лат. claustrum — «закрытое помещение» + греч. φοβία ← др.-греч. φόβος — «страх») — психопатологический симптом, заключающийся в боязни (фобии) замкнутых или тесных пространств. Считается, наряду с агорафобией, одним из самых распространённых патологических страхов.

Алпразола́м — лекарственное средство, анксиолитик (противотревожное средство), производное бензодиазепина средней продолжительности действия, которое используется для лечения панических расстройств, тревожных неврозов, таких как тревожное расстройство или социофобия.

Праная́ма (букв.: «контроль или остановка дыхания») — управление праной (жизненной энергией) с помощью дыхательных упражнений в йоге. 

Лава́ндовое ма́сло — эфирное масло, содержится в цветущих соцветиях лаванды узколистной (Lavandula angustifolia Mill.), произрастающей во многих странах Европы, в Канаде, США, России, Молдавии, Крыму. В настоящее время до 90% всего лавандового масла в мире является подделкой .

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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