Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила скидки на международные перелёты для россиян. Как указано на официальном сайте перевозчика, билеты доступны от 29 евро (примерно 2,7 тысячи рублей).

Фото: web.archive.org by wull_how, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ турция

Приобрести их можно с 4 по 7 марта, а воспользоваться — в период с 17 марта по 30 июня.

Скидки распространяются на рейсы с пересадкой в Турции. Например, перелёт:

Санкт-Петербург — Карачи (Пакистан) от 7,8 тысячи рублей

Санкт-Петербург — Тирана (Албания) от 8,8 тысячи рублей

Санкт-Петербург — Доха (Катар) от 8,9 тысячи рублей

Москва — Осло (Норвегия) от 9,3 тысячи рублей

Москва — Шарм-эш-Шейх (Египет) от 11 тысяч рублей

Уточнения

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул). Осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.

