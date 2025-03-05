Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила скидки на международные перелёты для россиян. Как указано на официальном сайте перевозчика, билеты доступны от 29 евро (примерно 2,7 тысячи рублей).
Приобрести их можно с 4 по 7 марта, а воспользоваться — в период с 17 марта по 30 июня.
Скидки распространяются на рейсы с пересадкой в Турции. Например, перелёт:
Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул). Осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.