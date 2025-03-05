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Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты

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Туризм

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила скидки на международные перелёты для россиян. Как указано на официальном сайте перевозчика, билеты доступны от 29 евро (примерно 2,7 тысячи рублей).

турция
Фото: web.archive.org by wull_how, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
турция

Приобрести их можно с 4 по 7 марта, а воспользоваться — в период с 17 марта по 30 июня.

Скидки распространяются на рейсы с пересадкой в Турции. Например, перелёт:

  • Санкт-Петербург — Карачи (Пакистан) от 7,8 тысячи рублей
  • Санкт-Петербург — Тирана (Албания) от 8,8 тысячи рублей
  • Санкт-Петербург — Доха (Катар) от 8,9 тысячи рублей
  • Москва — Осло (Норвегия) от 9,3 тысячи рублей
  • Москва — Шарм-эш-Шейх (Египет) от 11 тысяч рублей

Уточнения

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул). Осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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