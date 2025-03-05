Алкоголь в Таиланде: где и когда можно будет купить спиртное?

Правительство Таиланда решило сохранить запрет на продажу алкоголя в дни важных буддийских праздников, однако для туристов сделает несколько исключений.
Торговля спиртными напитками по-прежнему запрещена в дни Вишакха Буча (11 мая), Асалха Буча (10 июля), а также в начале буддийского поста (11 июля) и в его конце (7 октября).
Теперь продажа спиртного будет разрешена в:
Кроме того, в стране создадут специальную комиссию, которая займётся изучением последствий разрешения онлайн-торговли алкоголем. Её основная задача — оценить эффективность существующих ограничений и возможные корректировки регулирования.
При этом повседневные ограничения на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00 останутся без изменений.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.