Алкоголь в Таиланде: где и когда можно будет купить спиртное?

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Таиланда решило сохранить запрет на продажу алкоголя в дни важных буддийских праздников, однако для туристов сделает несколько исключений.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow Таиланд

Торговля спиртными напитками по-прежнему запрещена в дни Вишакха Буча (11 мая), Асалха Буча (10 июля), а также в начале буддийского поста (11 июля) и в его конце (7 октября).

Теперь продажа спиртного будет разрешена в:

Пассажирских терминалах международных аэропортов.

Развлекательных заведениях, отелях и туристических зонах.

Специальных национальных или международных мероприятиях (их список будет определять министр здравоохранения на основе рекомендаций Минтуризма).

Кроме того, в стране создадут специальную комиссию, которая займётся изучением последствий разрешения онлайн-торговли алкоголем. Её основная задача — оценить эффективность существующих ограничений и возможные корректировки регулирования.

При этом повседневные ограничения на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00 останутся без изменений.