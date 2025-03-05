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Алкоголь в Таиланде: где и когда можно будет купить спиртное?

1:09
Туризм

Правительство Таиланда решило сохранить запрет на продажу алкоголя в дни важных буддийских праздников, однако для туристов сделает несколько исключений.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

Торговля спиртными напитками по-прежнему запрещена в дни Вишакха Буча (11 мая), Асалха Буча (10 июля), а также в начале буддийского поста (11 июля) и в его конце (7 октября).

Теперь продажа спиртного будет разрешена в:

  • Пассажирских терминалах международных аэропортов.
  • Развлекательных заведениях, отелях и туристических зонах.
  • Специальных национальных или международных мероприятиях (их список будет определять министр здравоохранения на основе рекомендаций Минтуризма).

Кроме того, в стране создадут специальную комиссию, которая займётся изучением последствий разрешения онлайн-торговли алкоголем. Её основная задача — оценить эффективность существующих ограничений и возможные корректировки регулирования.

При этом повседневные ограничения на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00 останутся без изменений.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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