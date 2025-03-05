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Lada Vesta с новой механикой — стоит ли покупать или лучше посмотреть на конкурентов

2:03
Туризм

АвтоВАЗ официально запустил продажи обновленной Lada Vesta, оснащенной новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот автомобиль готов составить конкуренцию ряду иномарок в ценовом сегменте около 2 миллионов рублей.

Lada Vesta
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta

Основные конкуренты Lada Vesta с новой МКПП

Эксперты портала Quto. ru выделили ключевых соперников модели на российском рынке:

  • Haval Jolion — компактный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с. и шестиступенчатой трансмиссией. Его цена составляет 2,05 млн рублей.
  • Haval M6 — более крупный кроссовер с аналогичной силовой установкой. Стоимость модели 1,93 млн рублей.
  • JAC JS3 — компактный кроссовер с атмосферным мотором 1.6 (109 л. с., 150 Нм), который оценивается в 1,64 млн рублей.
  • Москвич 3 — версия с механикой стоит 1,77 млн рублей, а с вариатором — 1,87 млн рублей. Вариаторная модификация оснащена 136-сильным турбированным двигателем объемом 1.5 литра.

Кроме того, в список потенциальных конкурентов вошли Chery Tiggo 4 Pro, Jetour X50 и Jetta VA3 — все они предлагаются с механическими коробками передач.

Что предлагает новая Lada Vesta

Седан и другие модификации семейства Lada Vesta теперь оснащены новым шестиступенчатым "механическим" агрегатом, который работает в паре с 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с. Базовая стоимость модели с этой трансмиссией составляет 1,8 млн рублей.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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