Lada Vesta с новой механикой — стоит ли покупать или лучше посмотреть на конкурентов

АвтоВАЗ официально запустил продажи обновленной Lada Vesta, оснащенной новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот автомобиль готов составить конкуренцию ряду иномарок в ценовом сегменте около 2 миллионов рублей.
Основные конкуренты Lada Vesta с новой МКПП
Эксперты портала Quto. ru выделили ключевых соперников модели на российском рынке:
Кроме того, в список потенциальных конкурентов вошли Chery Tiggo 4 Pro, Jetour X50 и Jetta VA3 — все они предлагаются с механическими коробками передач.
Что предлагает новая Lada Vesta
Седан и другие модификации семейства Lada Vesta теперь оснащены новым шестиступенчатым "механическим" агрегатом, который работает в паре с 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с. Базовая стоимость модели с этой трансмиссией составляет 1,8 млн рублей.
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
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