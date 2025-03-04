7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха

Чехия славится своими термальными источниками.

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На основе отзывов пользователей составлен список из семи лучших термальных ванн и бассейнов в Богемии и Моравии.

Термальный курорт Велке Лосины (район Шумперк) — знаменитые термальные ванны, работающие с 16 века, предлагают девять бассейнов с температурой около 33 °C, включая водные аттракционы. Lázně Teplice (округ Теплице) — самый старый курорт Центральной Европы с термальными источниками, предлагающими расслабляющие процедуры в воде температурой до 35 °C. Aquacentrum в Янске Лазне (округ Трутнов) — спа-комплекс с бассейнами и различными оздоровительными процедурами. Термальный бассейн Мусов (окрестности Брно-венкова) — открытые бассейны с термальной водой температурой около 34 °C. Отель Thermal в Карловых Варах (округ Карловы Вары) — известный отель с термальным бассейном и оздоровительными услугами. Термальный бассейн Брна (округ Устецкий над Лабем) — предлагает расслабляющие бассейны и детские зоны. Aqualand Moravia (округ Брно) — один из крупнейших аквапарков с термальной водой и разнообразными аттракционами.

Термальные ванны и бассейны оказывают благотворное влияние на здоровье, расслабляют мышцы и улучшают кровообращение. Однако стоит помнить, что некоторые источники могут работать в ограниченные часы зимой, поэтому лучше заранее проверять информацию на их сайтах, пишет kupi.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.



