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7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха

Туризм

Чехия славится своими термальными источниками.

термальный источник
Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain
термальный источник

На основе отзывов пользователей составлен список из семи лучших термальных ванн и бассейнов в Богемии и Моравии.

  1. Термальный курорт Велке Лосины (район Шумперк) — знаменитые термальные ванны, работающие с 16 века, предлагают девять бассейнов с температурой около 33 °C, включая водные аттракционы.
  2. Lázně Teplice (округ Теплице) — самый старый курорт Центральной Европы с термальными источниками, предлагающими расслабляющие процедуры в воде температурой до 35 °C.
  3. Aquacentrum в Янске Лазне (округ Трутнов) — спа-комплекс с бассейнами и различными оздоровительными процедурами.
  4. Термальный бассейн Мусов (окрестности Брно-венкова) — открытые бассейны с термальной водой температурой около 34 °C.
  5. Отель Thermal в Карловых Варах (округ Карловы Вары) — известный отель с термальным бассейном и оздоровительными услугами.
  6. Термальный бассейн Брна (округ Устецкий над Лабем) — предлагает расслабляющие бассейны и детские зоны.
  7. Aqualand Moravia (округ Брно) — один из крупнейших аквапарков с термальной водой и разнообразными аттракционами.

Термальные ванны и бассейны оказывают благотворное влияние на здоровье, расслабляют мышцы и улучшают кровообращение. Однако стоит помнить, что некоторые источники могут работать в ограниченные часы зимой, поэтому лучше заранее проверять информацию на их сайтах, пишет kupi.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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