Антарктическая загадка: почему водопады "кровоточат"?

Тайна красных потоков: что скрывает антарктический ледник Тейлор?

В одном из самых удалённых уголков Земли, на территории Антарктиды, природа создала загадочное зрелище — водные потоки кроваво-красного оттенка, стекающие с ледника Тейлора. На фоне белоснежных пейзажей континента эти "кровавые" реки выглядят сюрреалистично, напоминая сцены из фантастических фильмов. Лишь немногие исследователи и путешественники смогли увидеть это явление вживую.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Антарктида

Причина необычного цвета

Яркий жёлто-красный оттенок воды объясняется уникальными геохимическими процессами. Под толщей льда скрывается солёное озеро, соединённое с сетью подземных потоков. Вода в них насыщена соединениями железа, которые, окисляясь при контакте с воздухом, приобретают кровавый цвет. Интересно, что, несмотря на температуру воздуха около -15°C, эти потоки не замерзают — высокая концентрация соли снижает точку замерзания жидкости.

Научный интерес

Учёные отмечают, что изучение "кровавых" водопадов помогает лучше понять, как экстремальные микроорганизмы выживают в изолированных подледниковых экосистемах. Этот феномен также дает представление о том, как могут выглядеть подповерхностные водоемы на других планетах, например, на Марсе или спутнике Юпитера Европе.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами. С 2000 года воды, омывающие Антарктиду к югу от 60° ю. ш., по решению Международной гидрографической организации называются Южным океаном.





Желе́зо (химический символ — Fe, от лат. Ferrum) — химический элемент 8-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26.

