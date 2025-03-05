Самые эксцентричные памятники США: подборка из Канзаса

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семь наиболее странных достопримечательностей штата Канзас, которые стоит увидеть:

Фото: Wikimedia Commons by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Капитолий штата Канзас в Топике

Truckhenge, Топика

Этот арт-объект сложно пропустить: гигантские грузовики, будто зависшие в воздухе, частично погружены в бетон. Создатель инсталляции, Стивен Фелпс, превратил его в нечто большее, — это своеобразная галерея под открытым небом и культовая туристическая достопримечательность.

Самый большой в мире моток бечёвки — Кокер-Сити

В 1953 году фермер Фрэнк Стоубер начал наматывать бечёвку, не подозревая, что создаёт будущую легенду. Сегодня этот гигант весит около 14 тонн и достигает более 1600 миль в длину. Каждый год туристы продолжают добавлять новые слои, поддерживая рекорд.

Большой колодец — Гринсберг

Впечатляющая рукотворная достопримечательность: самый большой в мире колодец, вырытый вручную. Когда в 2007 году торнадо разрушил Гринсбург, местные жители решили превратить его в полноценный туристический объект. Теперь здесь музей, рассказывающий о его истории.

Мемориал Дэвиса — Гайявата

Эксцентричный предприниматель Джон Дэвис потратил целое состояние, чтобы увековечить память о своей жене Саре. Результатом стал монумент с дюжиной статуй, изображающих супругов в разные периоды их жизни. Этот мемориал до сих пор вызывает споры и восхищение.

Государственный парк грибовидных скальных образований — Бруквилл

Природа — лучший скульптор. В этом парке расположены гигантские каменные монолиты, удивительно напоминающие грибы. Они сформировались миллионы лет назад благодаря эрозии и ветрам. Помимо необычных камней, в парке есть сохранившиеся строения форта Харкер.

Большой Брут — Западный Минерал

Этот колоссальный экскаватор, высотой с 16-этажное здание и весом 11 миллионов фунтов, когда-то добывал уголь. Сейчас его моторы молчат, но он стал музеем под открытым небом и частью природного заповедника.

Эдемский сад Динсмура — Лукас

Сэмюэл Перри Динсмур посвятил свою жизнь созданию уникального комплекса, включающего дом, мавзолей и около 200 скульптур. Здесь можно увидеть необычные бетонные фигуры, воплощающие его философские взгляды, а также место его последнего упокоения.

Уточнения

Bucyrus-Erie 1850-B по прозвищу «Big Brutus» (англ. Большой Брут) — гигантский электрический экскаватор американской компании Bucyrus-Erie.

