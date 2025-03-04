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Ежедневно 800 км: лучший способ сбалансировать работу и семейную жизнь

1:31
Туризм

Рачел Каур работает мастером управления в финансовом отделе компании AirAsia.

Семья
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья

Почти ежедневно она совершает перелет в 800 км, чтобы добраться до своего офиса в Сепанге, неподалеку от Куала-Лумпура (Малайзия).

Рачел, живущая в Пенанге, каждый день летает на работу, начиная свой день в 4 утра, чтобы успеть на рейс в 5:55. Полет длится всего 30-40 минут, но для нее это время становится важным моментом для размышлений, молитвы и наслаждения природой за окном.

Она приходит в офис около 7:45 и возвращается домой вечером, после рабочего дня, около 19:30. Хотя некоторые люди считают ее сумасшедшей за такой выбор, Рачел объясняет, что прежде она снимала квартиру в Куала-Лумпуре и видела своих детей только по выходным. Теперь, когда они подрастают, ей важно быть рядом с ними каждый день.

В начале 2024 года Рачел решила, что ежедневные перелеты — это лучший способ сбалансировать работу и семейную жизнь.

Работая в авиакомпании, она получает возможность покупать билеты по низким ценам, что делает ее рутину более доступной. Несмотря на трудности, Рачел находит радость в том, что может проводить время с детьми, и вся усталость исчезает, когда она возвращается домой, пишет aeroin.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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