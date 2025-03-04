Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 7 вещей погубят вашу клубнику: ни в коем случае не сыпьте их в лунку — ягоды не спасти
Общеизвестный факт — в МИД РФ удивились незнанию Израиля о восхвалении Бандеры
Вкусный восточный суп: готовим насыщенную шурпу по классическому рецепту
Проверенный метод чистки чайника — блеск без лишних затрат
Пермалин, пудра, гель: какое средство для бровей выбрать — советы от профессионала
В Италии всплывают остатки римской виллы — озеро Фузаро раскрывает тайны
Когда ЛФК может нанести вред? Тренер перечислила противопоказания
Совершил очищение — президент Аргентины удалил все фото с Зеленским
Как фанаты аниме наткнулись на математическое доказательство

Не для всех! Эти туристические направления мира лучше избегать

1:50
Туризм

Каждый год американский журнал Fodor's Travel Guide публикует список мест, которые туристам стоит избегать.

Токио
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Токио

В списке на 2025 год оказались 15 популярных направлений, таких как Венеция, Лиссабон, Британские Виргинские Острова и Токио. Это связано с проблемами перенаселенности и массового туризма, которые негативно сказываются на местной экосистеме и культурном наследии.

На Майорке, например, около 20 тысяч человек протестуют против массового туризма, поскольку он приводит к переполненности достопримечательностей и ухудшению качества жизни местных жителей. Ситуация усугубляется тем, что местная инфраструктура не готова справиться с наплывом туристов, что приводит к нехватке ресурсов и угрозе гомогенизации культуры.

В Испании, включая Барселону и Канары, жители недовольны туристами, которые становятся "угрозой существованию". На Бали, несмотря на зависимость экономики от туризма, растущая урбанизация и загрязнение окружающей среды наносят вред природным ландшафтам и культурным ценностям.

В Венеции власти начали взимать сборы с туристов и ограничивать их количество. В Лиссабоне же высокая стоимость жилья из-за туризма привела к тому, что 60% жилых домов стали сезонными арендами, что негативно сказывается на местных жителях.

На Кох Самуи в Таиланде растущий наплыв туристов и строительство новых объектов приводят к экологическим проблемам, и власти пока не нашли эффективных решений. Этот список подчеркивает необходимость бережного отношения к уникальным экосистемам и культурному наследию в условиях массового туризма, пишет em.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов
Авто
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов Аудио 
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Садоводство, цветоводство
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней Аудио 
Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря
Шоу-бизнес
Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Вкусный восточный суп: готовим насыщенную шурпу по классическому рецепту
Проверенный метод чистки чайника — блеск без лишних затрат
Пермалин, пудра, гель: какое средство для бровей выбрать — советы от профессионала
В Италии всплывают остатки римской виллы — озеро Фузаро раскрывает тайны
Совершил очищение — президент Аргентины удалил все фото с Зеленским
Когда ЛФК может нанести вред? Тренер перечислила противопоказания
Как фанаты аниме наткнулись на математическое доказательство
Не для всех! Эти туристические направления мира лучше избегать
Горячий шоколад, но с апгрейдом: готовим то, что вы точно не пробовали
Судьба предрешена — в Европе заявили, что Украина не будет существовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.