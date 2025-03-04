Не для всех! Эти туристические направления мира лучше избегать

Каждый год американский журнал Fodor's Travel Guide публикует список мест, которые туристам стоит избегать.
В списке на 2025 год оказались 15 популярных направлений, таких как Венеция, Лиссабон, Британские Виргинские Острова и Токио. Это связано с проблемами перенаселенности и массового туризма, которые негативно сказываются на местной экосистеме и культурном наследии.
На Майорке, например, около 20 тысяч человек протестуют против массового туризма, поскольку он приводит к переполненности достопримечательностей и ухудшению качества жизни местных жителей. Ситуация усугубляется тем, что местная инфраструктура не готова справиться с наплывом туристов, что приводит к нехватке ресурсов и угрозе гомогенизации культуры.
В Испании, включая Барселону и Канары, жители недовольны туристами, которые становятся "угрозой существованию". На Бали, несмотря на зависимость экономики от туризма, растущая урбанизация и загрязнение окружающей среды наносят вред природным ландшафтам и культурным ценностям.
В Венеции власти начали взимать сборы с туристов и ограничивать их количество. В Лиссабоне же высокая стоимость жилья из-за туризма привела к тому, что 60% жилых домов стали сезонными арендами, что негативно сказывается на местных жителях.
На Кох Самуи в Таиланде растущий наплыв туристов и строительство новых объектов приводят к экологическим проблемам, и власти пока не нашли эффективных решений. Этот список подчеркивает необходимость бережного отношения к уникальным экосистемам и культурному наследию в условиях массового туризма, пишет em.
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