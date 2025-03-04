Не для всех! Эти туристические направления мира лучше избегать

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый год американский журнал Fodor's Travel Guide публикует список мест, которые туристам стоит избегать.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository Токио

В списке на 2025 год оказались 15 популярных направлений, таких как Венеция, Лиссабон, Британские Виргинские Острова и Токио. Это связано с проблемами перенаселенности и массового туризма, которые негативно сказываются на местной экосистеме и культурном наследии.

На Майорке, например, около 20 тысяч человек протестуют против массового туризма, поскольку он приводит к переполненности достопримечательностей и ухудшению качества жизни местных жителей. Ситуация усугубляется тем, что местная инфраструктура не готова справиться с наплывом туристов, что приводит к нехватке ресурсов и угрозе гомогенизации культуры.

В Испании, включая Барселону и Канары, жители недовольны туристами, которые становятся "угрозой существованию". На Бали, несмотря на зависимость экономики от туризма, растущая урбанизация и загрязнение окружающей среды наносят вред природным ландшафтам и культурным ценностям.

В Венеции власти начали взимать сборы с туристов и ограничивать их количество. В Лиссабоне же высокая стоимость жилья из-за туризма привела к тому, что 60% жилых домов стали сезонными арендами, что негативно сказывается на местных жителях.

На Кох Самуи в Таиланде растущий наплыв туристов и строительство новых объектов приводят к экологическим проблемам, и власти пока не нашли эффективных решений. Этот список подчеркивает необходимость бережного отношения к уникальным экосистемам и культурному наследию в условиях массового туризма, пишет em.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



