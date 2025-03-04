Курорт Роза Хутор участвует в Евразийском форуме горного туризма

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С 4 по 6 марта на горном курорте "Шахдаг" в Азербайджане проходит Евразийский форум горного туризма. Он организован в рамках II Фестиваля горных курортов Евразии.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Делегация курорта Роза Хутор на Евразийском форуме горного туризма

Программа мероприятия предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. В этом масштабном событии участвуют не только представители стран, входящих в Евразийский Альянс Горных курортов (ЕАГК), но и делегаты из Таджикистана и туротрасли Беларуси и Кыргызской Республики. На форуме также выступят представители Государственного агентства по туризму Азербайджана, Межпарламентской Ассамблеи стран государств-участников СНГ, МИНЭКа России, Торгпредства РФ в Азербайджанской Республике, горных курортов стран ЕАГК.

Участники форума планируют обсудить широкий круг стратегических вопросов, касающихся развития горного туризма региона Евразии. Спикеры пленарных сессий рассмотрят перспективы создания межгосударственного горного туристического маршрута, обменяются практическим опытом повышения безопасности на горных курортах, обсудят инициативы межпарламентской ассамблеи стран СНГ в этой сфере, механизмы ГЧП в "тяжелой" горной инфраструктуре и др.

В приветствии Форуму советник Председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Кянан Гулузадэ отметил, что в последние годы страна принимает важные шаги для развития зимнего и горного туризма и горных видов спорта. Он подчеркнул, что в результате проводимой работы совершенствуется инфраструктура, создаются новые объекты, отвечающие современным стандартам, а Федерация зимних видов спорта проводит встречи и заключает соглашения с международными спортивными организациями и федерациями.

Он также отметил, что благодаря Форуму появятся новые возможности не только для развития туристической сферы Азербайджана, но и для формирования инновационных туристических моделей в Евразии.

Это выступление дополнил Председатель ЗАО "Туристический центр Шахдаг" Рустам Наджафов: "Наше участие в Евразийском Альянсе Горных курортов способствует расширению партнерства и повышению туристической привлекательности. В последние годы "Шахдаг" превратился в один из престижных центров проведения международных спортивных соревнований и нам очень важен опыт коллег в этой сфере. Поэтому нынешний Форум крайне полезен для того, чтобы чувствовать существующие в этой сфере тренды и понимать лучшие мировые практики".

"Роза Хутор" стоял у истоков создания Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК) в 2023 году. Он также принял в прошлом году первый Фестиваль горных курортов Евразии. Делегация "Роза Хутор" также активно участвует в работе Форума в Шахдаге.

Как сказал заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный: "Мы традиционно выступаем с инициативами, направленными на совместное развитие туризма между горными курортами Евразии. С точки зрения повышения качества туристических услуг чрезвычайно важно практически реализовать идею создания Межгосударственного горного туристического маршрута. Надеемся, что по итогам нашей встречи с коллегами в Шахдаге, мы существенно продвинемся на этом пути. Для курорта "Роза Хутор" сотрудничество с партнерами в рамках ЕАГК интересно прежде всего для развития нашей коммуникационной стратегии на туристических рынках стран СНГ. В зависимости от сезона, доля туристов из государств Содружества составляет до 65% от всех иностранных гостей, посещающих наш курорт".

В ходе нынешнего Фестиваля горных курортов Евразии в Шахдаге представители "Роза Хутор" принимают участие не только в деловой программе. Инструкторы курорта также вышли на старты I Открытого чемпионата среди инструкторов и инструкторских команд по горнолыжному спорту ЕАГК.

Впервые партнером Фестиваля горных курортов Евразии выступает российский производитель канатных дорог — компания "Руслет". Кроме того, отечественная компания "Васта Отель Менеджмент" представит участникам Фестиваля инновационные продукты развития и управления сетями отелей на курортных территориях России.

Евразийский Альянс горных курортов создан в 2023 году. Эта общественная организация объединяет сегодня шесть ведущих горных курортов Евразии — российский "Роза Хутор", "Амирсой" из Узбекистана, "Шахдаг" из Азербайджана, "Шымбулак" и "Ой Карагай" из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи.