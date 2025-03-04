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Греческий шедевр: чем Элафониси покорил Tripadvisor

Элафониси: розовый рай Крита признан лучшим пляжем планеты
Туризм

Пляж Элафониси, расположенный на греческом острове Крит, вновь вошел в список лучших пляжей мира по версии премии Travellers' Choice Awards: Best of the Best Beaches в 2025 году. Этот титул он получил спустя четыре года отсутствия в рейтинге.

Крит
Фото: commons.wikimedia.org by Liubomir G, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крит

Уникальность места заключается в сочетании розоватого песка, прозрачной бирюзовой воды и окружающих кедровых рощ, создающих идеальные условия не только для отдыха, но и для пеших прогулок. Специалисты рекомендуют посещать Элафониси в мае или сентябре: в эти месяцы сохраняется теплая погода, а число посетителей существенно ниже, чем в разгар летнего сезона.

В 200 метрах от берега находится небольшой островок, доступный для исследования. Южнее расположена мелководная лагуна глубиной до метра — популярная зона для кайтсерфинга. Инфраструктура включает несколько отелей и кафе в шаговой доступности, а также больше вариантов размещения в окрестностях. Для гостей города Ханья организуют автобусные туры к пляжу.

Элафониси привлекает семьи разнообразием активностей: от водных видов спорта до прогулок по маршруту Палеохора-Элафониси, где можно увидеть редкие растения. Дополняют опыт морские экскурсии и посещение маяка на западной оконечности острова.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки. Географически относится к Европе. Крит омывается Критским морем на севере, Ливийским на юге и Ионическим на западе. Административный центр — город Ираклион.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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