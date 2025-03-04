Минтранс ожидает введения круглогодичной скидки 50% на ж/д билеты для детей

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Министерство транспорта России в 2025 году планирует ввести скидку в размере 50% на билеты для детей до 18 лет на поезда дальнего следования на круглогодичной основе, без необходимости предоставления справок из учебных заведений. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт. Согласно его словам, ожидается, что проект соответствующего постановления будет готов в течение двух недель.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info поезд

В этом году мы намерены начать предоставление круглогодической льготы в 50% от тарифа для взрослых для всех россиян до 18 лет, следующих по железной дороге на дальние расстояния. Для этого был разработан специальный проект постановления правительства, который уже находится в стадии обсуждения, отметил он во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании России.

Ранее заместитель министра транспорта Алексей Шило высказывал мнение о необходимости введения такой льготы для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Он подчеркнул, что ограничение действия скидки лишь на учебное время кажется несправедливым. Подготовленный проект постановления предполагает, что такая длительная скидка будет доступна для всех без исключения.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации.

