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Спустя 4 года: поезд из Пекина тронулся в Москву — что изменилось?

Туризм

Пассажирский поезд вновь начал движение из Пекина в Москву, что происходит впервые с 2020 года.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

Как информируют в РЖД, состав, состоящий из китайских вагонов, которые ранее не использовались на российской территории, был запущен для проведения опытной поездки. По итогам пробного маршрута будет принято решение о регулярном курсировании поезда по направлению Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно, передает РИА Новости.

Сервис поездов из Москвы в Пекин был прекращен в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Кроме того, остановилось движение и между различными российскими и китайскими городами. Однако в конце прошлого года было принято решение о запуске поезда из Гродеково в китайский город Суйфэньхэ.

Уточнения

Пеки́н — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Пекин с трёх сторон окружён провинцией Хэбэй и граничит с Тяньцзинем на юго-востоке. Основанный в 1045 году до н. э., входит в число четырёх древних столиц Китая и является одним из древнейших городов мира.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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