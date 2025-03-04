Спустя 4 года: поезд из Пекина тронулся в Москву — что изменилось?

Пассажирский поезд вновь начал движение из Пекина в Москву, что происходит впервые с 2020 года.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

Как информируют в РЖД, состав, состоящий из китайских вагонов, которые ранее не использовались на российской территории, был запущен для проведения опытной поездки. По итогам пробного маршрута будет принято решение о регулярном курсировании поезда по направлению Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно, передает РИА Новости.

Сервис поездов из Москвы в Пекин был прекращен в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Кроме того, остановилось движение и между различными российскими и китайскими городами. Однако в конце прошлого года было принято решение о запуске поезда из Гродеково в китайский город Суйфэньхэ.

Уточнения

Пеки́н — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Пекин с трёх сторон окружён провинцией Хэбэй и граничит с Тяньцзинем на юго-востоке. Основанный в 1045 году до н. э., входит в число четырёх древних столиц Китая и является одним из древнейших городов мира.



