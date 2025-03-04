Гора Белуха под усиленным контролем: туристов и гидов предупредили о строгих мерах — что важно знать

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

К более строгим мерам будут привлекаться нелегальные инструктора, предлагающие туристам экскурсии на высшую точку Алтая — гору Белуху. Об этом заявил губернатор региона Андрей Турчак.

Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain вид на горы

Он отметил, что, стремясь к приключениям, многие туристы часто игнорируют закон и нарушают режим государственной границы. Подобные действия также допускают и проводники, которые сами организуют незаконные туры.

С 1 марта министерство экономического развития региона получит полномочия по контролю за работой инструкторов, занимающихся восхождениями. Кроме того, в регионе будут приняты дополнительные меры по охране радиолы разовой, растения, занесенного в Красную книгу. Для борьбы с браконьерами планируется задействовать беспилотники и фотоловушки.

Уточнения

Белу́ха — высшая точка Алтайских гор и Сибири (4509 м), 20-е место в списке высочайших горных вершин России. Венчает Катунский хребет.



