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В 2025 году будет выделено 9 миллиардов рублей в качестве субсидий на развитие туризма

В 2025 году на развитие туризма направят 9 миллиардов рублей: что изменится для отдыхающих
1:27
Туризм

Подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление субсидий на создание туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы. С 2025 года объем субсидий увеличится до 9 миллиардов рублей в год. Информация об этом размещена на сайте Министерства экономического развития России.

Мурманская область
Фото: Веб-сайт национального проекта «Туризм и гостеприимство»
Мурманская область

В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" будет выделено 27 миллиардов рублей на развитие туризма, создание туристических маршрутов, благоустройство городов. Средства в том числе будут направлены на строительство инфраструктуры, обустройство пляжей, приобретение туристического оборудования, проведение фестивалей. 

Лидерами по объему поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край. Всего субсидии получат 84 субъекта России.

Ранее стало известно, что количество туристических поездок внутри России в 2024 году составило около 92 миллионов, это рекордное значение для внутреннего туризма, об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Годом ранее количество туристических поездок внутри России составило 78 миллионов.

Уточнения

Субсидия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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