Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды
Планета-обманщик: Марс спрятал воду, но его заначку уже нашли

Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана

1:39
Туризм

а Бали могут ввести ежедневный туристический налог по примеру Бутана, где путешественники платят по $100 в день ещё до въезда в страну.

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бали

Власти острова надеются таким способом привлечь "качественных туристов" и увеличить доходы от туризма.

Сейчас на Бали уже действует разовый сбор в $10, который ввели в феврале 2024 года. Летом того же года обсуждалось повышение суммы до $50, но дальше предложений дело не зашло. Однако проблема заключается в том, что за последний год менее 40% туристов оплатили этот сбор.

Вероятно, именно поэтому в сентябре губернатор острова предложил ввести жёсткие меры наказания для тех, кто уклоняется от уплаты: штраф в десятикратном размере либо неделю тюрьмы.

Идея введения более высокого налога для туристов не нова.

Многие страны стремятся к формату "эксклюзивного туризма", когда повышенные сборы позволяют регулировать поток отдыхающих и привлекать более платежеспособных гостей.

Пример тому — Бутан, где туристы платят $100 в день, а доходы от этого налога направляют на сохранение природы и культурного наследия страны.

Пока неизвестно, каким именно будет новый налог на Бали — ежедневным или разовым, но обсуждение этой инициативы уже вызвало горячие споры.

Некоторые считают, что такие меры помогут сохранить природу и культурные достопримечательности, другие опасаются, что повышение цен отпугнёт туристов и негативно скажется на экономике острова.

Уточнения

Ба́ли (Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды
Планета-обманщик: Марс спрятал воду, но его заначку уже нашли
Можно ли вырастить черный трюфель у себя в огороде? Разбираемся без мифов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.