Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

а Бали могут ввести ежедневный туристический налог по примеру Бутана, где путешественники платят по $100 в день ещё до въезда в страну.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Власти острова надеются таким способом привлечь "качественных туристов" и увеличить доходы от туризма.

Сейчас на Бали уже действует разовый сбор в $10, который ввели в феврале 2024 года. Летом того же года обсуждалось повышение суммы до $50, но дальше предложений дело не зашло. Однако проблема заключается в том, что за последний год менее 40% туристов оплатили этот сбор.

Вероятно, именно поэтому в сентябре губернатор острова предложил ввести жёсткие меры наказания для тех, кто уклоняется от уплаты: штраф в десятикратном размере либо неделю тюрьмы.

Идея введения более высокого налога для туристов не нова.

Многие страны стремятся к формату "эксклюзивного туризма", когда повышенные сборы позволяют регулировать поток отдыхающих и привлекать более платежеспособных гостей.

Пример тому — Бутан, где туристы платят $100 в день, а доходы от этого налога направляют на сохранение природы и культурного наследия страны.

Пока неизвестно, каким именно будет новый налог на Бали — ежедневным или разовым, но обсуждение этой инициативы уже вызвало горячие споры.

Некоторые считают, что такие меры помогут сохранить природу и культурные достопримечательности, другие опасаются, что повышение цен отпугнёт туристов и негативно скажется на экономике острова.

Уточнения

Ба́ли (Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.

