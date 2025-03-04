Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана

а Бали могут ввести ежедневный туристический налог по примеру Бутана, где путешественники платят по $100 в день ещё до въезда в страну.
Власти острова надеются таким способом привлечь "качественных туристов" и увеличить доходы от туризма.
Сейчас на Бали уже действует разовый сбор в $10, который ввели в феврале 2024 года. Летом того же года обсуждалось повышение суммы до $50, но дальше предложений дело не зашло. Однако проблема заключается в том, что за последний год менее 40% туристов оплатили этот сбор.
Вероятно, именно поэтому в сентябре губернатор острова предложил ввести жёсткие меры наказания для тех, кто уклоняется от уплаты: штраф в десятикратном размере либо неделю тюрьмы.
Многие страны стремятся к формату "эксклюзивного туризма", когда повышенные сборы позволяют регулировать поток отдыхающих и привлекать более платежеспособных гостей.
Пример тому — Бутан, где туристы платят $100 в день, а доходы от этого налога направляют на сохранение природы и культурного наследия страны.
Пока неизвестно, каким именно будет новый налог на Бали — ежедневным или разовым, но обсуждение этой инициативы уже вызвало горячие споры.
Некоторые считают, что такие меры помогут сохранить природу и культурные достопримечательности, другие опасаются, что повышение цен отпугнёт туристов и негативно скажется на экономике острова.
Ба́ли (Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок. Столица — Денпасар.
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