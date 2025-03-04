Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал

Когда речь заходит о карнавалах, большинство сразу вспоминает яркие уличные шествия Рио-де-Жанейро. Но есть ещё одно место, где праздник не менее зрелищный — карнавал в Тринидаде и Тобаго, который по праву называют "матерью всех карнавалов".
Карнавал в Тринидаде и Тобаго уходит корнями во времена рабства, когда африканские рабы, лишённые возможности участвовать в маскарадах европейских колонизаторов, создавали свои праздники с танцами, музыкой и переодеваниями.
Одним из ключевых событий карнавала является Канбуле — символическое воспроизведение сожжения полей сахарного тростника, с которого и началась история этого грандиозного торжества.
В 2025 году карнавал пройдёт 3 и 4 марта — в традиционные дни перед Пепельной средой. В отличие от бразильского карнавала, который посвящён самбе, здесь главную роль играют музыка калипсо и сока, а также соревнования групп, исполняющих мелодии на стальных барабанах.
Эта островная страна славится не только карнавалом, но и потрясающей природой. Вот несколько мест, которые стоит посетить:
Тропический климат Тринидада и Тобаго радует стабильной температурой от +29°C до +31°C круглый год. Лучшее время для поездки — сухой сезон с января по май, когда меньше дождей и больше солнечных дней.
Респу́блика Тринида́д и Тоба́го (англ. Republic of Trinidad and Tobago) — островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы. Оно состоит из двух крупных островов — Тринидада и Тобаго, а также большого количества мелких островов.
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