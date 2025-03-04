Тайны самого необычного небоскрёба Чикаго

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Чикаго известен не только пиццей с толстым тестом и знаменитыми музеями, но и невероятной архитектурой. Среди его небоскрёбов выделяется Центр Джона Хэнкока — массивное здание из чёрного металла с узнаваемыми X-образными креплениями.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Чикаго

Но не только внешний облик делает его уникальным. Внутри — истории, технологии и захватывающие виды, которые стоит увидеть своими глазами.

Панорамный Чикаго: смотровая площадка 360 Chicago

Поднимитесь на 94-й этаж, и перед вами откроется потрясающая панорама, охватывающая четыре штата и бескрайнее озеро Мичиган. Это по-настоящему захватывающее зрелище, позволяющее оценить масштаб города.

Однако здание интересно не только видами. Построенное в 1968 году, оно стало самым высоким в мире за пределами Нью-Йорка.

Его конструктивно-экспрессионистский дизайн отличается X-образной рамой, которая устраняет необходимость во внутренних колоннах, обеспечивая просторные помещения с огромными окнами.

Адреналин на высоте

Любители острых ощущений могут испытать себя на аттракционе TILT — стеклянная конструкция наклоняет вас вперёд на высоте 300 метров, создавая иллюзию парения над городом.

Если хотите насладиться видами в более расслабленной обстановке, отправляйтесь в CloudBar. Здесь подают авторские коктейли, а стены украшают работы местных художников.

Интерактивные инсталляции и искусство

Перед подъёмом на смотровую площадку загляните в обновлённый вестибюль. Здесь вас ждут цифровые инсталляции о Чикаго и его архитектуре. Экспозиция "Эффект озера" передаёт изменчивое настроение озера Мичиган с помощью световых и цветовых эффектов, реагирующих на реальную погоду.

Особое внимание привлекает скульптура "Люцифер" Вольфганга Баттресса - массивная световая сфера из 3115 лампочек, каждая из которых символизирует видимую звезду в Северном полушарии. "Люцифер" создаёт иллюзию перехода от городской архитектуры к бесконечному космосу.

Полезная информация

Центр Джона Хэнкока расположен на углу Мичиган-авеню и Делавэр-Плейс, в самом сердце города.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 23:00. Лучше приходить минимум за час до закрытия.

Стоимость билетов: 30 долларов для взрослых, 20 — для детей. Доплата за TILT.

Стоимость билетов: 30 долларов для взрослых, 20 — для детей. Доплата за TILT. Как добраться: на машине по Лейк-Шор-драйв или по автомагистрали Кеннеди от аэропорта О'Хара (примерно 30 минут).

Бронирование: рекомендуется заранее оформить билеты онлайн.

Чикаго удивляет не только с высоты, но и на уровне улиц. В 20 минутах езды находится Коридор искусств Вабаш — галерея под открытым небом с яркими фресками. Независимо от того, где вы смотрите на город, он всегда найдёт, чем вас поразить.

Уточнения

Чика́го (англ. Chicago, ) — самый населённый город штата Иллинойс и третий по населению город в Соединённых Штатах. С населением в почти 10 миллионов, эта агломерация является третьей по населению в США.

