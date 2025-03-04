Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля

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Доломитовые Альпы — одно из самых живописных мест на Земле, сочетающее суровую красоту скал, изумрудные луга и кристально чистый воздух. Среди этих гор особое место занимает природный парк Пуэц-Одле, раскинувшийся на площади почти 11 000 гектаров в Южном Тироле, между долинами Валь-Гардена и Валь-Бадия. Этот заповедник поражает не только своими величественными пейзажами, но и уникальной геологией, превращая каждую прогулку в путешествие во времени.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горы в Италии

Ландшафт и главные маршруты

Парк делится на две части: с одной стороны — суровые, зазубренные пики горного хребта Одле, создающие узнаваемый силуэт, с другой — плато Пуэц с его необычными карстовыми образованиями и небольшими высокогорными озёрами.

Если вы любите прогулки с захватывающими видами, отправляйтесь на тропу выдающегося альпиниста Адольфа Мункеля, который активно способствовал развитию альпинизма. Это 10-километровый маршрут, проходящий у подножия скалистых вершин Одле.

Начинается он от парковки Заннес и ведёт через густые леса к альпийским лугам, с которых открывается потрясающий вид на горы. По пути встречаются традиционные горные хижины, где можно попробовать блюда тирольской кухни.

Для тех, кто предпочитает более сложные маршруты, подойдёт тропа Сасс-да-Чампак. Её длина — 7,7 км, но из-за значительных перепадов высот она считается сложной. Тропа пересекает плато Пуэц и ведёт к перевалу Крестейна, с которого открываются панорамные виды на Альпе-ди-Сиузи — крупнейший горный луг Европы.

Как добраться и что учесть

Ближайший крупный аэропорт — Инсбрук в Австрии, откуда до парка можно доехать примерно за два часа на машине. Также есть вариант добраться на поезде до Брессаноне, а затем пересесть на автобус или такси.

Лучшее время для поездки — с июня по октябрь. Важно иметь удобную обувь, тёплую одежду (погода в горах переменчива) и запас воды. В регионе говорят на итальянском, немецком и ладинском языках, поэтому указатели могут быть на нескольких языках.

Неочевидные маршруты и впечатления

Помимо популярных троп, стоит заглянуть в долину Валлунга — здесь меньше туристов, и можно насладиться природой в тишине. А любители альпинизма могут испытать себя на маршруте виа феррата к вершине Сасс-Ригайс.

Для полного погружения в атмосферу Южного Тироля загляните в Rifugio Firenze — горную хижину 1888 года, до которой можно добраться только пешком. Здесь подают традиционные тирольские блюда, которые идеально подходят для восстановления сил после долгих прогулок.

Уточнения

Южный Тироль (Больца́но итал. Provincia di Bolzano, нем. Provinz Bozen — Südtirol, ладинск. Provinzia de Bulsan — Südtirol) ― провинция в Доломитовых Альпах Италии. Административный центр — город Больцано. Большинство жителей используют австро-баварский диалект немецкого языка.

