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Инженерное мастерство и природная красота — озеро во Франции, куда едут любители активного отдыха

1:46
Туризм

Если вы ищете уникальное место для отдыха на природе недалеко от Парижа, познакомьтесь с озером дю Дер-Шантекок — крупнейшим искусственным озером Европы, расположенным всего в 2,5 часах езды от столицы Франции.

Озеро
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Озеро_Комо,_Італія.jpg by KhrystynaMogyliuk
Озеро

Это живописный уголок, где инженерное мастерство слилось с природной красотой. Озеро дю Дер-Шантекок, или просто озеро дю Дер, занимает 4800 гектаров и расположено в регионе Гранд-Эст, между департаментами Марна и Верхняя Марна. Оно было создано в 1974 году для регулирования уровня воды в Марне и предотвращения наводнений в Париже. Со временем искусственный водоем превратился в уникальный природный оазис.

Сегодня берега озера покрыты густыми лесами, зелеными лугами и водно-болотными угодьями, ставшими домом для многочисленных видов птиц и животных. Озеро дю Дер — одно из лучших мест для орнитологических наблюдений: здесь ежегодно останавливаются тысячи журавлей и других перелетных птиц.

Любители спорта и приключений найдут здесь массу возможностей для активного отдыха. Парусный спорт, виндсерфинг, кайтсерфинг: озеро отлично подходит для занятий парусными видами спорта благодаря своим масштабам и ветреной погоде. Каякинг и гребля на каноэ: живописные маршруты позволяют насладиться природой с воды. 

Для тех, кто предпочитает сухопутные прогулки, вокруг озера проложены велосипедные и пешеходные маршруты с потрясающими видами. Любители пробежек и пикников также найдут здесь отличные локации, передает TTU.

Уточнения

Лока́ция (от лат. locatio «размещение, положение»), лоцирование — процесс поиска объекта, при котором определяется расстояние до него или его местоположение с помощью специальных устройств (звуковых, гидроакустических, радио, оптических и т.д.) или благодаря наличию специальных органов (например, у дельфинов).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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