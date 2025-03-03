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Обитель богов — исследуем горные регионы Греции

1:50
Туризм

Греция известна своими живописными островами, однако около 80% территории страны занимают горы.

Свобода
Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свобода

Это делает её третьей самой гористой страной Европы после Норвегии и Албании. От пиков Варнунта и Граммоса на севере до массивов Пинда, Олимпа, Тайгета и Астерусия на юге — величие горной природы Греции поражает воображение. Для древних греков горы были священными местами, связанными с богами.

Олимп — священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. Парнас принадлежал Аполлону и считался обителью Муз. Геликон был домом поэзии и искусства, а Майналос — местом обитания бога Пана. Со временем горы стали для греков убежищем и местом уединения, а сегодня привлекают любителей активного отдыха и приключений.

Олимп — самая высокая гора страны (2917 м), легендарный дом богов. Здесь богатая флора и фауна, а у подножия расположены развалины древнего города Дион.

Парнас — известен храмом Аполлона в Дельфах и горнолыжным курортом с отличными отелями и сервисом.

Тайгет — самая высокая вершина Пелопоннеса (2404 м). Его прозвали Пентадактилос ("Пятипалый") за сходство с человеческой рукой.

Пелион — легендарная обитель кентавров. Зеленые склоны поднимаются прямо из моря, а старинные каменные деревни и живописные тропы делают ее идеальным местом для отдыха.

Горы Греции — это не только природная красота, но и история, мифология и бесконечные возможности для активного отдыха, передает NewsBomb.

Уточнения

Мифоло́гия  — форма общественного сознания, способ понимания и объяснения мира на ранних стадиях истории; совокупность мифов, принадлежащих к определённой религиозной традиции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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