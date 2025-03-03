Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот кухонный ингредиент преобразит ваш сад за неделю: вы ахнете от результата
Стареющий мозг под ударом: потеря сахарной брони ведёт к отмиранию нейронов
Минимум процедур, максимум эффекта: ухаживаем за собой с умом
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Усталость от сидячей работы? Эти три растяжки от йога-инструктора изменят вашу жизнь!
Больше семги и форели: производителям лососевых рыб компенсируют 25% затрат
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей

Отели Греции вошли в список лучших по версии TUI

2:04
Туризм

В престижном рейтинге TUI 100 на 2025 год представлены лучшие отели мира по уровню удовлетворенности гостей.

Бассейн в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бассейн в отеле

Этот рейтинг представляет собой абсолютную элиту мировой индустрии туризма, так как в него попадают всего 1% отелей из обширного портфеля TUI. Среди 14 000 номинантов лишь 100 были признаны настоящими лидерами качества.

По данным TUI, этот список — не просто очередная награда, а признание путешественников, подтверждающее исключительный уровень сервиса и незабываемые впечатления, которые предлагают эти отели. Официальная церемония вручения TUI Global Hotel Awards состоялась 3 марта.

В топ-100 отелей вошли представители 11 стран и 33 направлений. Причем Греция, Испания и Турция стали абсолютными лидерами, заняв 67% списка.

Греческие отели, попавшие в рейтинг TUI 100:

1. Корфу: Art Hotel Debono, Costas Golden Beach Hotel, Destino Blue Hotel & Spa, Ikos Dassia, Ikos Odisia; 

2. Ханья: Mikes Hotel & Apartments;

3. Кефалония: Aeolos Beach Hotel, Anassa Hotel, Studios Olga Beach Hotel, Nine Muses;

4. Кос: Ikos Aria, Mayflower Apartments;

5. Крит: Akasha Beach Hotel & Spa, Casa Blu, Ikones Seafront Luxury Suites, Melrose by Mage Hotels;

6. Родос: Atlantica Imperial Resort, Esperos Village Blue & Spa — Adults Only, Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, Lindos Mare Seaside Hotel, Mayia Exclusive Resort & Spa;

7. Халкидики: Ikos Oceania, Ikos Olivia, Sani Beach Resort;

8. Самос: Fito Aqua Bleu Resort.

Греческие отели вновь доказали, что страна остается одним из ведущих направлений для отдыха, передает Dimokratiki.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Садоводство, цветоводство
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать Аудио 
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда
Еда и рецепты
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Усталость от сидячей работы? Эти три растяжки от йога-инструктора изменят вашу жизнь!
Больше семги и форели: производителям лососевых рыб компенсируют 25% затрат
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей
Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь
Поздний завтрак или ранний ужин? Вот что действительно важно
GM и Honda объединились, чтобы создать новый двигатель будущего
Забудьте про химию: вот чем нужно мыть деревянные шкафы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.