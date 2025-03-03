Отели Греции вошли в список лучших по версии TUI

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В престижном рейтинге TUI 100 на 2025 год представлены лучшие отели мира по уровню удовлетворенности гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бассейн в отеле

Этот рейтинг представляет собой абсолютную элиту мировой индустрии туризма, так как в него попадают всего 1% отелей из обширного портфеля TUI. Среди 14 000 номинантов лишь 100 были признаны настоящими лидерами качества.

По данным TUI, этот список — не просто очередная награда, а признание путешественников, подтверждающее исключительный уровень сервиса и незабываемые впечатления, которые предлагают эти отели. Официальная церемония вручения TUI Global Hotel Awards состоялась 3 марта.

В топ-100 отелей вошли представители 11 стран и 33 направлений. Причем Греция, Испания и Турция стали абсолютными лидерами, заняв 67% списка.

Греческие отели, попавшие в рейтинг TUI 100:

1. Корфу: Art Hotel Debono, Costas Golden Beach Hotel, Destino Blue Hotel & Spa, Ikos Dassia, Ikos Odisia;

2. Ханья: Mikes Hotel & Apartments;

3. Кефалония: Aeolos Beach Hotel, Anassa Hotel, Studios Olga Beach Hotel, Nine Muses;

4. Кос: Ikos Aria, Mayflower Apartments;

5. Крит: Akasha Beach Hotel & Spa, Casa Blu, Ikones Seafront Luxury Suites, Melrose by Mage Hotels;

6. Родос: Atlantica Imperial Resort, Esperos Village Blue & Spa — Adults Only, Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, Lindos Mare Seaside Hotel, Mayia Exclusive Resort & Spa;

7. Халкидики: Ikos Oceania, Ikos Olivia, Sani Beach Resort;

8. Самос: Fito Aqua Bleu Resort.

Греческие отели вновь доказали, что страна остается одним из ведущих направлений для отдыха, передает Dimokratiki.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

