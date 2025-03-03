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Гастрономическая карта Испании: где попробовать незабываемые блюда

1:49
Туризм

На фестивале "Мадридское слияние" лучшие шеф-повара со всего мира представляют свои кулинарные шедевры и новаторские концепции.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

В конце трехдневного события награждают лучшего молодого шеф-повара страны, и среди семи номинантов в этом году были представители из различных уголков Испании, включая Галисию и Тенерифе.

Гастрономическое путешествие началось в Галисии, где находится ресторан Simpar в Сантьяго-де-Компостела, открытый в 2023 году. Шеф-повар Аксель Смит и его партнерша Клаудия Мерчан предлагают изысканные блюда, приготовленные из экологически чистых местных продуктов. Меню включает 14 блюд, среди которых рагу с нутом и крокеты из ветчины.

Далее отправляемся в Каталонию, в ресторан Sisé, где 27-летний Анхель Эстеве готовит блюда из местных продуктов. Его меню основано на воспоминаниях о детстве, и в нем можно найти гриль-баранину с соусом ромеско и шоколадный пирог.

В ресторане Ausiàs в Педрегере супруги Аусиа и Фелисия создали уютное заведение с семью столиками. Здесь подают блюда, которые удачно сочетают традиции и современность, и благодаря небольшому количеству мест здесь доступные цены. В дегустационном меню ресторана предлагаются новые морепродукты, которые можно попробовать за 84 евро (12 блюд) или 62 евро (10 блюд). Среди блюд стоит отметить каракатицу с цветной капустой, дрожжами и бергамотом, а также запечённого морского окуня с жареной капустой и маринованными водорослями, сообщает The Guardian.

Уточнения

Рестора́н — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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