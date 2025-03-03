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Лучшие города для девушек, которые путешествуют в одиночку

1:44
Туризм

Сегодня все больше женщин отправляются в самостоятельные путешествия по миру.

Olsztyn, Poland
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Olsztyn, Poland

Однако не все направления одинаково подходят для этого — важную роль играют безопасность, гостеприимность, стоимость проживания и количество бесплатных достопримечательностей.

Исследование, проведенное DIPNDIVE, помогло выявить лучшие города для женщин, путешествующих в одиночку. Учитывались такие факторы, как уровень безопасности, дружелюбие местных жителей, средняя стоимость жизни и отелей.

На первом месте рейтинга оказалась финская столица Хельсинки. Город славится высоким уровнем безопасности (он занял третье место после Загреба и Сингапура), а также дружелюбной атмосферой и большим количеством бесплатных достопримечательностей.

Но чем же так привлекателен Хельсинки? Этот город — один из лучших в Европе для отдыха в 2025 году. Здесь можно посетить Художественный музей HAM, недавно обновленный Финляндия-холл или просто насладиться атмосферой уютных кафе и традиционных саун. А всего в нескольких километрах от города находится национальный парк Нууксио — идеальное место для прогулок на свежем воздухе, передает TimeOut.

Помимо Хельсинки, в список лучших направлений для одиноких путешественниц вошли:

1. Загреб (Хорватия);
2. Берлин (Германия);
3. Сингапур;
4. Варшава (Польша);
5. Чикаго (США);
6. Мадрид (Испания);
7. Вена (Австрия);
8. Нью-Йорк (США);
9. Будапешт (Венгрия).

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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