Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ опасаются остаться с бесполезными ЗРК Patriot из-за нехватки боеприпасов
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места

Туристический налог в Барселоне могут поднять в два раза

1:15
Туризм

Власти Барселоны и других курортных городов Каталонии рассматривают возможность значительного повышения туристического налога — до 15 евро за ночь с человека.

парк Гуэля, Барселона
Фото: Wikimedia Commons by Yeladies, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
парк Гуэля, Барселона

На данный момент в столице Каталонии этот сбор составляет 5,70 евро для гостей четырёхзвёздочных отелей и 7,50 евро для постояльцев пятизвёздочных гостиниц. Однако, если новые тарифы вступят в силу, путешественникам придётся платить почти в два раза больше.

Подорожание может коснуться не только Барселоны, но и других популярных направлений, таких как Салоу, Таррагона, Льорет-де-Мар и Ситжес. Решение о возможном увеличении налога связано с намерением местных властей сократить негативное влияние массового туризма и получить дополнительные средства на развитие городской инфраструктуры.

Эксперты считают, что это нововведение может снизить поток туристов и сделать отдых в Каталонии менее доступным для бюджетных путешественников. Однако сторонники повышения налога уверены, что мера позволит перераспределить туристический поток и повысить комфортность проживания для местных жителей.

Уточнения

Барсело́на — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона.

Льоре́т-де-Мар (кат. Lloret de Mar) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Жёсткий ответ России. Что будет, если Британия отправит свои войска на Украину Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Последние материалы
ВСУ опасаются остаться с бесполезными ЗРК Patriot из-за нехватки боеприпасов
Жёсткий ответ России. Что будет, если Британия отправит свои войска на Украину
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.