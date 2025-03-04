Туристический налог в Барселоне могут поднять в два раза

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Барселоны и других курортных городов Каталонии рассматривают возможность значительного повышения туристического налога — до 15 евро за ночь с человека.

Фото: Wikimedia Commons by Yeladies, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ парк Гуэля, Барселона

На данный момент в столице Каталонии этот сбор составляет 5,70 евро для гостей четырёхзвёздочных отелей и 7,50 евро для постояльцев пятизвёздочных гостиниц. Однако, если новые тарифы вступят в силу, путешественникам придётся платить почти в два раза больше.

Подорожание может коснуться не только Барселоны, но и других популярных направлений, таких как Салоу, Таррагона, Льорет-де-Мар и Ситжес. Решение о возможном увеличении налога связано с намерением местных властей сократить негативное влияние массового туризма и получить дополнительные средства на развитие городской инфраструктуры.

Эксперты считают, что это нововведение может снизить поток туристов и сделать отдых в Каталонии менее доступным для бюджетных путешественников. Однако сторонники повышения налога уверены, что мера позволит перераспределить туристический поток и повысить комфортность проживания для местных жителей.

Уточнения

Барсело́на — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона.



Льоре́т-де-Мар (кат. Lloret de Mar) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.

