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Провен - средневековая тайна в часе от Парижа

Туризм

Расположенный всего в часе езды от Парижа, этот средневековый город с внушительными крепостными стенами длиной 1,5 км словно переносит вас на 700 лет назад. Здесь каждый камень хранит историю, а архитектура поражает своей сохранностью и величием.

Провен, Шампань, башня Цезаря
Фото: Wikimedia Commons by Pierre Poschadel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Провен, Шампань, башня Цезаря

Город Провен был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году благодаря своему уникальному архитектурному наследию. Его средневековые укрепления, возведённые в XIII веке, сохранились практически в первозданном виде, давая возможность заглянуть в эпоху рыцарей и королей.

Возведённые в период с 1226 по 1314 год, крепостные стены достигают 12 метров в высоту и растянулись на 1,5 км. В их составе — 22 сторожевые башни и внушительные ворота Сен-Жан. Недавние археологические исследования раскрыли сложную оборонительную систему, которая делала город практически неприступным.

Тайны подземного города

Под улицами города скрывается обширная сеть подвалов — около 800 сводчатых помещений. Эти помещения использовались купцами как склады для хранения товаров. Благодаря постоянной температуре в 12 градусов подземелья могли вместить до 100 000 тюков ткани. Среди них особое место занимает "Десятинный сарай", уходящий вглубь на 12 метров и состоящий из трёх уровней.

Башня Цезаря — символ могущества

Возвышающаяся на 40 метров, башня Цезаря является главной архитектурной доминантой города. Построенная в 1222 году, она служила одновременно дозорной башней, тюрьмой и символом власти. Её четыре уровня предназначались для военных целей и были оснащены системой световой сигнализации. 

Уточнения

Прове́н (Provins) — старинный город в Шампани, ныне в департаменте Сена и Марна, Иль-де-Франс, Франция. Один из лучших в Европе образцов средневекового купеческого города, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население — 11 667 жителей (1999 год).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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