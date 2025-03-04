В 10 раз лучше, чем в Италии: чем "Маленькая Венеция" во Франции привлекает туристов

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Эта живописная деревня, расположенная всего в часе езды от Анси, носит название Шана (Chanaz) и заслуженно получила прозвище "Маленькая Венеция в Савойе". Здесь, среди узких каналов, древних каменных мостов и уютных кафе с террасами у воды, время словно замирает, даря ощущение гармонии и покоя.

Фото: Wikimedia Commons by Torsade de Pointes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ деревня Шана, Савойя, Франция

Шана расположился на берегу канала Савьер, который придает этому месту особое очарование. Его история уходит корнями в Галло-римскую эпоху, а когда-то он играл важную роль в речной торговле. Сегодня же деревня привлекает путешественников своей спокойной атмосферой, богатой историей и возможностью насладиться неспешными прогулками по каналам.

Прогуливаясь по узким улочкам Шана, можно любоваться живописными домами, многие из которых буквально парят над водой. Извилистые каналы пересекают старинные каменные мосты, создавая незабываемые виды. Здесь можно арендовать электрическую лодку и исследовать деревню с воды, наслаждаясь неспешной романтической прогулкой.

Местная кухня — ещё один повод посетить Шана. В деревне можно попробовать традиционные савойские блюда:

Гратен де Крозе — запеканка из маленькой пасты с сыром,

Форель из озера Ле Бурже — свежая рыба, приготовленная по местным рецептам,

Савойский торт — десерт, который идеально дополняет чашка ароматного кофе на уютной террасе.

Особая гордость деревни — традиционный завод по производству орехового масла. Здесь можно не только увидеть процесс изготовления масла, но и приобрести бутылочку этого ароматного деликатеса.

Любители вина оценят местные винодельческие хозяйства, где можно продегустировать уникальные сорта савойского винограда. А тем, кто предпочитает активный отдых, понравятся пешеходные маршруты и велосипедные тропы, пролегающие среди гор и лесов.

В нескольких километрах от деревни расположено озеро Ле Бурже, где можно заняться водными видами спорта, покататься на лодке или отправиться в небольшую экскурсию по живописным берегам.

Одной из главных достопримечательностей Шана является Дом Буань — историческое здание, в котором сейчас расположен музей, рассказывающий о жизни и культуре этой местности. Здесь можно познакомиться с традициями региона и почувствовать подлинный дух Савойи.

Шана — это идеальное сочетание истории, природы, гастрономии и романтики. Здесь легко забыть о суете и погрузиться в атмосферу неспешной французской жизни. Независимо от того, приезжаете ли вы сюда на день или на несколько дней, воспоминания об этом месте останутся с вами надолго.

Уточнения

Савойя (фр. Savoie, итал. Savoia, франкопров. Savouè, лат. Sapaudia) — историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп.

