Туристы на Бали испугались смертельного вируса: какие у него симптомы?

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из любимых островов российских туристов — Бали. Отдыхать там стало опасно. В январе там было зарегистрировано свыше шести тысяч случаев заболевания денге.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Больше всего пострадали районы Чангу, Улувату, Семиньяк. 28 человек скончались из-за вируса.

Как происходит заражение? Главные переносчики вируса — комары. В сезон дождей их становится еще больше, а значит, люди заражаются в два раза быстрее.

Местные жители обрабатывают помещения специальными средствами от комаров, чтобы замедлить распространение инфекции.

Туристы, которые переболели, рассказывают, что самочувствие во время болезни просто ужасное, его даже не с чем сравнить. Сначала воспаляется место укуса. В запущенном случае распухают конечности, у некоторых инфицированных даже отнимаются ноги.

Также новый вирус провоцирует острые боли в животе и изменение цвета кожи. И все это время ужасно хочется пить, но чем больше воды попадает в организм, тем больше разрастается отек. Кстати, дети переносят болезнь тяжелее взрослых.

Уточнения

Лихорадка де́нге (от суахили Ka-dinga pepo — «судорожный припадок»; костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

