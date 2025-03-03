Российские туристы выбирают этот город для путешествий

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы чаще всего выбирали Санкт-Петербург для туризма по стране на весну этого года.

Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Петербург

Вторая по популярности Москва. Также туристы предпочитают Казань, Калининград и Нижний Новгород, сообщает издание "ДП".

Еще многие россияне устремились в Кисловодск, Эсто-Садок, Иркутск, Зеленоградск и Ярославль. А спрос на путешествия внутри страны продолжает расти.

За прошлый год казна Санкт-Петербурга пополнилась на 776 миллионов рублей от уплаты курортного сбора. С апреля по декабрь город посетили свыше трех миллионов туристов.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д) — второй по численности населения город России.

