Российские туристы выбирают этот город для путешествий

Российские туристы чаще всего выбирали Санкт-Петербург для туризма по стране на весну этого года.
Вторая по популярности Москва. Также туристы предпочитают Казань, Калининград и Нижний Новгород, сообщает издание "ДП".
Еще многие россияне устремились в Кисловодск, Эсто-Садок, Иркутск, Зеленоградск и Ярославль. А спрос на путешествия внутри страны продолжает расти.
За прошлый год казна Санкт-Петербурга пополнилась на 776 миллионов рублей от уплаты курортного сбора. С апреля по декабрь город посетили свыше трех миллионов туристов.
Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д) — второй по численности населения город России.
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