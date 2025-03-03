Популярные туристические страны отказались от массового туризма: толпам больше не рады

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Такие страны, как Албания, Испания, Греция, Италия, Япония, США, Индонезия, Нидерланды, Исландия и Таиланд начали смещать фокус с массового туризма в пользу устойчивого экономического роста, социальный прогресс и экологию. Об этом пишет издание Travel and tour world.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

За долгие годы привлечения толп туристов популярные страны поняли, чем чревата такая политика. Немедленный доход был плюсом, но другие сферы сильно страдали. В итоге некоторые регионы столкнулись с перенаселением, порчей окружающей среды и дисбалансом в экономике.

Теперь передовые туристические направления продвигают экотуризм, сохранение культурного наследия и защиту собственных экосистем. В мире произошла глобальная переоценка ценностей, где массовый туризм отошёл на второй план. Больше он не является желанным и приоритетным способом привлечь деньги в страну. От туризма теперь ждут содействия целям национального развития.

Главенствует идея получения качественного туристического опыта, который приносит пользу всем участникам. В контексте постпандемического мира переосмысление туризма занимает важную роль в формировании устойчивости государства.

Во многих странах пришли к пониманию, что массовый туризм сфокусирован на объёме, а не на ценности. Большую прибыль он приносит корпорациям. Диверсификация экономики и инвестиции в другие секторы позволят государствам защитится от нестабильности глобальных событий.